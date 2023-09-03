«Милан» хочет купить Дэвида в 2024-м. Контакты с «Лиллем» летом были, но «доги» потребовали 60 млн евро

Теги Лилль Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джонатан Дэвид деньги Футбол

«Милан» нацелен на приобретение Джонатана Дэвида в следующем году.

Как передает Calciomercato, «россонери» как минимум два сезона следят за нападающим «Лилля» и считают, что он обладает всеми необходимыми характеристиками.

В июне итальянская команда уже связывалась с французской, но требование заплатить 60 млн евро и бонусы вынудило миланцев изменить планы.

Контракт Дэвида с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Если он продлен не будет, шансы «Милана» подписать его в 2024-м вырастут, полагают в клубе Серии А.

В прошлом сезоне футболист сборной Канады забил 24 гола в Лиге 1 и стал 3-м бомбардиром чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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кuraakula belov
Ну 60 он и стоит. Странно что его не забрал этим летом МЮ/арсенал/шпоры
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Дядя ТУРА
летом 24года Дэвид будет нарасхват и наверняка уйдет в АПЛ, а не Милан
+11
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*MVP*
Ответ кuraakula belov
Ну 60 он и стоит. Странно что его не забрал этим летом МЮ/арсенал/шпоры
странно, что его не забрал Челси
+8
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Bunyod Turgunov
Ответ Дядя ТУРА
летом 24года Дэвид будет нарасхват и наверняка уйдет в АПЛ, а не Милан
Это точно. Его как минимум за 70-80 млн продаёт Лилль.
+5
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Тео Эрнандес
Отлично будет если его купят на замену Жиру, этим летом Милан не смог его подписать так как затеял перестройку и потратил много денег, а следующим летом как раз можно будет его купить за миллионов 40 так как у него 1 год контракта останется, отличный трансфер будет 👍
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Тео Эрнандес
Странно что его МЮ например не купил, а купил ноунейма Хейлунда с 5 голами ...
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ya_za_ac_milan
Трансфер вполне вероятен. Мы тоже к примеру Окафора долго вели, около года, а потом забрали очень дешево. С Лиллем также может случиться. Я думаю за 30-35 млн договорятся. Да и Джонатан Дэвид будет непротив. У Милана место основного форварда будет вакантно через год, уйти в клуб который на ходу- почему бы и нет. Сейчас в грандах таких как Челси, МЮ, Барса, Юве или Реал делать решительно нечего, по разным причинам, где то конкуренция, где то бардак, а в Милане он лидером команды может стать.
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Darren&K
Ответ Дядя ТУРА
летом 24года Дэвид будет нарасхват и наверняка уйдет в АПЛ, а не Милан
У тебя все в АПЛ уходят😂😂 Если б было так все более менее играли бы там. Тут все от желания будет зависеть. Если Милан даст гарантии железно в старте и тд то может дать добро. Италия и Серия А несмотря на отставания по финансам, все равно привлекательна для многих сильных игроков. АПЛ чисто на бабле держится накачали тв контрактами и пр. Будет меньше многие разбегутся. Помню АПЛ 90-00 Он был 4-м
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Darren&K
Ответ Schiaff1no
Для этого нужно продать как минимум Леау, так что лучше не надо
Нет приятель не надо будет никого продавать, по крайней мере за дорого. Этим летом устроили закупку, и поэтому искали качественных и бюджетных вариантов. Если все или почти все новички заиграют, то в след ТО будут точечно брать то есть пару тройку игроков. И как раз на одного Дэвида спустят к примеру 40-50 столько и выделит РедБирд, остальных за дешево или в аренду, кого нибудь в запас по позиции
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Нұрхан Нұрланұлы
Ответ *MVP*
странно, что его не забрал Челси
реально им все ещё нужен форвард
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lyosha1786
Если перейдёт, то по традиции должен заиграть. Предыдущие два трансфера из Лилля были удачными.
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Splin
почему доги?
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Тео Эрнандес
Ответ Дядя ТУРА
летом 24года Дэвид будет нарасхват и наверняка уйдет в АПЛ, а не Милан
Хотели бы уже бы давно купили ...
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Тео Эрнандес
Ответ Schiaff1no
Для этого нужно продать как минимум Леау, так что лучше не надо
Купят легко, даже за 60 млн
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Splin
Ответ ya_za_ac_milan
Собак любят походу, у них на гербе дог нарисован.
Мерси
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