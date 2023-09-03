«Милан» хочет купить Дэвида в 2024-м. Контакты с «Лиллем» летом были, но «доги» потребовали 60 млн евро

«Милан» нацелен на приобретение Джонатана Дэвида в следующем году.

Как передает Calciomercato, «россонери» как минимум два сезона следят за нападающим «Лилля» и считают, что он обладает всеми необходимыми характеристиками.

В июне итальянская команда уже связывалась с французской, но требование заплатить 60 млн евро и бонусы вынудило миланцев изменить планы.

Контракт Дэвида с « » рассчитан до лета 2025 года. Если он продлен не будет, шансы « » подписать его в 2024-м вырастут, полагают в клубе Серии А.

В прошлом сезоне футболист сборной Канады забил 24 гола в Лиге 1 и стал 3-м бомбардиром чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку