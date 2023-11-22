Инфантино осудил бразильских полицейских за избиение аргентинских фанатов: «Насилию нет места в футболе и обществе»

Джанни Инфантино осудил бразильских полицейских за избиение аргентинских фанатов.

Матч Бразилия – (0:1) в квалификации ЧМ-2026 начался с задержкой из-за беспорядков на «Маракане».

На секторе болельщиков гостей, никак не отделенном от других секторов, начался конфликт во время исполнения национальных гимнов двух стран. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

После попыток игроков успокоить болельщиков Лионель Месси увел сборную Аргентины с поля в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на 27 минут.

«Насилию абсолютно нет места в футболе, на поле и за его пределами.

Таким событиям, которые произошли во время отборочного матча к ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины, нет места в нашем спорте и обществе.

Все без исключения – болельщики, игроки, персонал команд, официальные лица – должны быть в безопасности, чтобы играть в футбол и наслаждаться. И я призываю власти обеспечить это на всех уровнях», – написал президент ФИФА Инфантино.

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