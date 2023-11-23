Ромеро о победе Аргентины на «Маракане»: «Продолжаем писать историю. В Бразилии всегда одно и то же, в очередной раз запятнали футбол»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Маракана Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро заявил, что сборная Аргентины продолжает писать историю.

Также защитник команды отреагировал на беспорядки, из-за которых начало матча квалификации ЧМ-2026 против Бразилии (1:0) было перенесено на полчаса. 

На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. 

«Боже мой, какая у нас команда. Как не отождествлять себя с этим коллективом. Продолжаем писать историю. 

К сожалению, они в очередной раз запятнали футбол, здесь [в Бразилии] всегда одно и то же», – написал игрок «Тоттенхэма» в соцсети. 

Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира. 

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11 комментариев

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aza_inso
Ромеро, что и на поле, что и в жизни - одно и то же.
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Алексей Ненахов
Ответ Фут.Боль
Главный вопрос к организации матча, почему оказались болельщики вместе на одном секторе.А так хороши и те, и другие, дрались и между собой и с полицией, успокаиваться особо не горели желанием. Похоже, футбол их не особо интересовал.
Друг , там барыги такие же как у нас , наверно скупили билеты потом перепродавали
+7
0
+7
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Фут.Боль
Главный вопрос к организации матча, почему оказались болельщики вместе на одном секторе.А так хороши и те, и другие, дрались и между собой и с полицией, успокаиваться особо не горели желанием. Похоже, футбол их не особо интересовал.
+5
-1
+4
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Иван Чеховъ
Ответ Денис Ширинов
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Вы уже не знаете,что придумать. Раньше были лузерами, теперь когда стали всех разносить - стали клоунами, хотя самый главный клоун играет за Португалию. Может лучше напомнишь, в чьи ворота было назначено 2 пенальти в финале ЧМ?
+2
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Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
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фк кабинет
Историю симуляций на поле.
+3
-3
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