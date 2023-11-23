Ромеро о победе Аргентины на «Маракане»: «Продолжаем писать историю. В Бразилии всегда одно и то же, в очередной раз запятнали футбол»

Кристиан Ромеро заявил, что сборная Аргентины продолжает писать историю.

Также защитник команды отреагировал на беспорядки, из-за которых начало матча квалификации ЧМ-2026 против (1:0) было перенесено на полчаса.

На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией.

«Боже мой, какая у нас команда. Как не отождествлять себя с этим коллективом. Продолжаем писать историю.

К сожалению, они в очередной раз запятнали футбол, здесь [в Бразилии] всегда одно и то же», – написал игрок « » в соцсети.

Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.

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