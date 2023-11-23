Ромеро о победе Аргентины на «Маракане»: «Продолжаем писать историю. В Бразилии всегда одно и то же, в очередной раз запятнали футбол»
Кристиан Ромеро заявил, что сборная Аргентины продолжает писать историю.
Также защитник команды отреагировал на беспорядки, из-за которых начало матча квалификации ЧМ-2026 против Бразилии (1:0) было перенесено на полчаса.
На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией.
«Боже мой, какая у нас команда. Как не отождествлять себя с этим коллективом. Продолжаем писать историю.
К сожалению, они в очередной раз запятнали футбол, здесь [в Бразилии] всегда одно и то же», – написал игрок «Тоттенхэма» в соцсети.
Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.
Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
11 комментариев