Марио вернулся в общую группу «Зенита». Защитник не играл с конца сентября из-за травмы колена

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Марио Фернандес Здоровье Футбол

Марио Фернандес вернулся в общую группу «Зенита».

Защитник получил травму колена в матче с «Оренбургом» 30 сентября. Сообщалось, что Фернандес мог выбыть до конца 2023 года.

Как передает пресс-служба «Зенита», бразилец провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Ранее «СЭ» сообщил, что Фернандес не сыграет с «Сочи» 25 ноября.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
шатанледс 12
Странно, а инсайдеры утверждали что сломан до следующего года. Как так? Опять придумали?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий