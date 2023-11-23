Марио вернулся в общую группу «Зенита». Защитник не играл с конца сентября из-за травмы колена
Марио Фернандес вернулся в общую группу «Зенита».
Защитник получил травму колена в матче с «Оренбургом» 30 сентября. Сообщалось, что Фернандес мог выбыть до конца 2023 года.
Как передает пресс-служба «Зенита», бразилец провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.
Ранее «СЭ» сообщил, что Фернандес не сыграет с «Сочи» 25 ноября.
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