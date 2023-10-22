У Марио и его жены Марианы родился сын. «Зенит» поздравил: «Желаем молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!»

У Марио Фернандеса родился ребенок.

«Сине-бело-голубые поздравляют с рождением сына!

22 октября в семье защитника « » произошло радостное событие: его супруга Мариана родила сына!

Мальчику дали имя Дави, рост – 56 см, вес – 4300 граммов.

Сине-бело-голубые поздравляют Марио и Мариану и желают молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!» – сказано в сообщении «Зенита».

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