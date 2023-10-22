У Марио и его жены Марианы родился сын. «Зенит» поздравил: «Желаем молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!»

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Марио Фернандес Футбол

У Марио Фернандеса родился ребенок.

«Сине-бело-голубые поздравляют Марио Фернандеса с рождением сына!

22 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие: его супруга Мариана родила сына!

Мальчику дали имя Дави, рост – 56 см, вес – 4300 граммов.

Сине-бело-голубые поздравляют Марио и Мариану и желают молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!» – сказано в сообщении «Зенита».

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8 комментариев

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Дурачок
Ответ pogbadrogba
Ну, судя по именам родителей, назовут Марианом)
Написано же, что имя - Дави. Следующего ребёнка назовут НаГаз.
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pogbadrogba
Ну, судя по именам родителей, назовут Марианом)
+1
-1
0
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Groznyi2024
56 и 4300 это богатырь)
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Peter Parker
😱 4300, здоровенный такой конь родился
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Король Крусибла
У Марио и его жены Марианы родился сын. Через 10 минут после рождения он попросился в другую палату, а затем отказался возвращаться и остался в другой семье.
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Кефтеме
Ответ Дурачок
Написано же, что имя - Дави. Следующего ребёнка назовут НаГаз.
Откуда знаешь?
Может Тормоз’ом назовут)
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