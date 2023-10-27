В «Зените» опровергли, что Марио не сыграет в 2023 году

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Медведев Марио Фернандес Футбол

В «Зените» опровергли, что Марио не выйдет на поле в 2023 году.

30 сентября защитник получил травму колена в матче против «Оренбурга» (1:3) и с тех пор не выходил на поле в составе «Зенита».

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amadeus_amadeus
Не понимаю трансфер Марио
Без него лучше играем
У меня лично нет никаких идеологических претензий, человек сделал выбор - все!
ЦСКА это не такой принципиальный соперник, чтобы раздувать это вот всё
Но чисто с технической точки зрения этот трансфер - левый
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amadeus_amadeus
Ответ Любовь Мелехова
То, что его топовый статус раздут, всегда так считала. Для чего его Зенит подписал, так и не поняла.
Согласен
Как решение проблемы после ухода Малкома - очень спорно
Условно, даже в схеме с тремя ЦЗ у Зенита были три игрока, кто могут сыграть на правом фланге: Караваев, Сутормин, Адамов
Адамова отдали в Оренбург, и сейчас видно, как парень старается
И виден уровень! Адамов молодой, быстрый и бить умеет
Марио немолодой, медленный, а как он бьет мы видели в матче с Локо
В общем, Зенит ошибся с этим трансфером, мое мнение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Ответ amadeus_amadeus
Согласен Как решение проблемы после ухода Малкома - очень спорно Условно, даже в схеме с тремя ЦЗ у Зенита были три игрока, кто могут сыграть на правом фланге: Караваев, Сутормин, Адамов Адамова отдали в Оренбург, и сейчас видно, как парень старается И виден уровень! Адамов молодой, быстрый и бить умеет Марио немолодой, медленный, а как он бьет мы видели в матче с Локо В общем, Зенит ошибся с этим трансфером, мое мнение
Все так и есть, да еще и травматичный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elegante
Скорее всего не выйдет, но время покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Ответ amadeus_amadeus
Ну Шуля идеологически подкован, настоящий армеец Для него трансфер Марио действительно удар Но, как говорится, это уже не наши проблемы)) А по поводу что Марио был дном - согласен, никогда я не считал его каким-то диким топом. Да, годный краек по меркам РПЛ, но не более. Ну, то есть, не прям дно, но его топовый статус раздут, это факт
То, что его топовый статус раздут, всегда так считала. Для чего его Зенит подписал, так и не поняла.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий