В «Зените» опровергли, что Марио не сыграет в 2023 году

В «Зените» опровергли, что Марио не выйдет на поле в 2023 году.

30 сентября защитник получил травму колена в матче против «Оренбурга» (1:3) и с тех пор не выходил на поле в составе «Зенита».

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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