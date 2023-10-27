В «Зените» опровергли, что Марио не сыграет в 2023 году
В «Зените» опровергли, что Марио не выйдет на поле в 2023 году.
30 сентября защитник получил травму колена в матче против «Оренбурга» (1:3) и с тех пор не выходил на поле в составе «Зенита».
«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В этом сезоне 33-летний Марио провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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Без него лучше играем
У меня лично нет никаких идеологических претензий, человек сделал выбор - все!
ЦСКА это не такой принципиальный соперник, чтобы раздувать это вот всё
Но чисто с технической точки зрения этот трансфер - левый
Как решение проблемы после ухода Малкома - очень спорно
Условно, даже в схеме с тремя ЦЗ у Зенита были три игрока, кто могут сыграть на правом фланге: Караваев, Сутормин, Адамов
Адамова отдали в Оренбург, и сейчас видно, как парень старается
И виден уровень! Адамов молодой, быстрый и бить умеет
Марио немолодой, медленный, а как он бьет мы видели в матче с Локо
В общем, Зенит ошибся с этим трансфером, мое мнение