Фернандес может не сыграть за «Зенит» до конца года из-за травмы колена

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес может больше не сыграть в этом году.

У защитника «Зенита» выявлено повреждение боковой связки колена. 

По информации журналиста Фабио Алейшо, игроку не потребуется операция, но есть вероятность, что он больше не сыграет до конца 2023 года.

Фернандес присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 8 матчей.

Подробную статистику 33-летнего экс-футболиста ЦСКА можно найти здесь

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Слишком быстро ускорился, когда бежал праздновать гол в ворота ЦСКА:))
+96
-12
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
карма
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей-ДК
годами делал себе имя, и просрал всё ради нескольких игр.
ну а так здоровья
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Здоровья конечно, ну а Зениту зимой надо искать молодого перспективного игрока на эту позицию, всё таки не ясно какой Фернандес будет после травмы и возраст уже не маленький
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗЕНИТ65
Ответ Rudenzik
Здоровья конечно, ну а Зениту зимой надо искать молодого перспективного игрока на эту позицию, всё таки не ясно какой Фернандес будет после травмы и возраст уже не маленький
Эракович есть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Вот что забеги с одного края поля до другого с людьми делает
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Парапара пам. Всё 😂
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ясон чистяков
Ответ Rudenzik
Здоровья конечно, ну а Зениту зимой надо искать молодого перспективного игрока на эту позицию, всё таки не ясно какой Фернандес будет после травмы и возраст уже не маленький
Юрий Валентинович только приходит на ум😆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
В ЦСКА был кумиром, в Зените очередной лег. Учесть и забыть.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
После этого Фернандес написал сообщение на гостевой форум коней : " Сделал на последок всё что мог для родного ЦСКА. А теперь завершаю. Простите, что в ходе моего плана пришлось заставить вас разочароваться во мне, но так надо было. Люблю вас и всегда был с вами"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Ответ ясон чистяков
Юрий Валентинович только приходит на ум😆
Ему ещё рано, надо опыта в молодёжке набраться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Гамарджоба Генацвале
Анюкова подписать можно до конца сезона
Шутить изволите?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anton.zaiats
Ответ IlyaGrain
Карма она такая 🤷🏻‍♂️здоровья, что ж !
И тебе здоровья...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dw4xbhdgb8
Карма вещь такая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Таубаев
Это карма , брат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
👍 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
это всё прыжки против цска виноваты...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
Карма она такая 🤷🏻‍♂️здоровья, что ж !
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Футбольный год на излете. Не побегать в ноябре по снегу - неутешное горе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Хорошо что Караваев уже в общей группе и Эракович неплохо закрывает позицию ПЗ.Фернандесу здоровья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Как мало некоторым для счастья надо...Чтоб кто-то другой колено повредил. И всё, день удался.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Маркизио 2.0. Только этому до итальянца ....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Лазарев
Карма!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOT_B_yHTAX
Вот и побегал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Назар Игорь
И кто теперь справа играть будет? У Караваева и Марио травмы, Адамова отдали. Опять Страхинья? Он слишком медленный для крайнего защитника.
Анюкова подписать можно до конца сезона
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий