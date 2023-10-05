Фернандес может не сыграть за «Зенит» до конца года из-за травмы колена

Марио Фернандес может больше не сыграть в этом году.

У защитника « » выявлено повреждение боковой связки колена.

По информации журналиста Фабио Алейшо, игроку не потребуется операция, но есть вероятность, что он больше не сыграет до конца 2023 года.

присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Мир он провел 8 матчей.

Подробную статистику 33-летнего экс-футболиста ЦСКА можно найти здесь.

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