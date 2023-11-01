Директор «Тобола» Канчельскис: «Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Актобе Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет.

Все может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА — это другая история. Время все покажет. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», — сказал Канчельскис.

Ранее появилась информация, что Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера «Актобе». Последней командой вспециалиста стал «Рубин», который он покинул осенью 2022 года.

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