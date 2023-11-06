Андрей Канчельскис об уходе главного тренера «Тобола»: «Я об этом даже не знал»

Теги Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Sports.ru - Казахстан Милич Чурчич Спорт Казахстана

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию об уходе Милича Чурчича с поста главного тренера костанайского клуба.

«Я ничего не знаю об этом. Я пока не владею никакой информацией, без комментариев. Сейчас все в эйфории после победы в кубке, начался отпуск. Этот вопрос пока не поднимался и не обсуждался. Я об этом даже не знал – вы мне сообщили и я об это только узнал», – заявил Канчельскис.

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