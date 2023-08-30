Канчельскис о выдаче виз российским игрокам «Тобола»: «Мы же спортсмены, не политики, нужно разделять. Хорошо, что здравый смысл восторжествовал»

Теги Виктория Пльзень Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Павел Киреенко Иван Коновалов Политика Павел Забелин ТАСС Лига Конференций УЕФА Альберт Габараев Футбол

Андрей Канчельскис назвал торжеством разума выдачу виз российским игрокам.

Ранее российские игроки «Тобола» Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы.

«Всегда тяжело визы получать, здесь не исключение. Чехия – другой взгляд на мир. В любом случае, мы благодарны тем людям, кто работал, кто приложил усилия, чтобы наши игроки получили визу.

Мы же спортсмены, не политики, нужно разделять, хорошо, что здравый смысл восторжествовал. Уже хорошо, такое торжество разума.

«Мы ждем их в расположении команды, вопрос решается. Они должны сегодня прилететь. Немного люди смешали политику со спортом, это, конечно, ужасно, безобразно. Но в данной ситуации не понимаю, почему спорт и политику объединили. Нужно это все разделять», – сказал генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис.

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3 комментария

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bilbiveter
Ну Чехия им визы так и не выдала, они получили мультивизу через другую страну
+6
0
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Marcus-light
Всё люди равны, но некоторые всё же равнее
+2
0
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фахитос
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на заметку нашим клубам как обыгрывать грандов в лч, просто не пускать половину состава в страну
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