Канчельскис о выдаче виз российским игрокам «Тобола»: «Мы же спортсмены, не политики, нужно разделять. Хорошо, что здравый смысл восторжествовал»

Андрей Канчельскис назвал торжеством разума выдачу виз российским игрокам.

Ранее российские игроки «Тобола» , Альберт Габараев, , а также белорусский полузащитник и фитнес-тренер Евгений Кресик не получили разрешение на въезд в страну на ответную игру плей-офф конференций против чешской « ». После вмешательства премьер-министра Чехии всем им выдали визы.

«Всегда тяжело визы получать, здесь не исключение. Чехия – другой взгляд на мир. В любом случае, мы благодарны тем людям, кто работал, кто приложил усилия, чтобы наши игроки получили визу.

Мы же спортсмены, не политики, нужно разделять, хорошо, что здравый смысл восторжествовал. Уже хорошо, такое торжество разума.

«Мы ждем их в расположении команды, вопрос решается. Они должны сегодня прилететь. Немного люди смешали политику со спортом, это, конечно, ужасно, безобразно. Но в данной ситуации не понимаю, почему спорт и политику объединили. Нужно это все разделять», – сказал генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис.

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