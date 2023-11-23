Депутат из Ганы извинился за то, что назвал Магуайра «самой большой угрозой «МЮ». Защитник ответил: «Извинения приняты. До встречи на «Олд Траффорд» 🤝»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Ганы по футболу Харри Магуайр Политика соцсети Футбол

Депутат парламента Ганы извинился за шутку о Харри Магуайре.

В декабре прошлого года, когда инфляция в Гане выросла до 54%, Айзек Адонго на заседании по планированию бюджета сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумию с Магуайром: «Магуайр, играя в центре защиты, стал самой большой угрозой «МЮ». Когда соперники сами не могут забить, он делает это за них. И в нашей экономике есть свой Магуайр».

На заседании в этот вторник Адонго принес извинения за высмеивание Магуайра, заявив, что футболист «смог трансформироваться» и стал ключевым игроком «Манчестер Юнайтед».

«А вот наш Магуайр (речь о вице-президенте Бавумии – Sports.ru) витает в облаках с чашкой в руке», – сказал политик.

Под видеофрагментом выступления депутата, опубликованном в твиттере, защитник «МЮ» оставил комментарий.

«Извинения приняты. До встречи на «Олд Траффорд», – написал Магуайр.

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19 комментариев

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osminog19
Магуайр не плохой парень,он старается и молча играет доказывая всем что он профпригоден,не обижается не бойкотирует,не мешает команде в раздевалке,вот он мужчина честной судьбы,молча проходит все испытания,он заслуживает похвалы
+63
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+62
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ML26
Ответ Никита Михайлов
молча получает миллионы долларов ни за что))))
Почему ни за что? Всё, что прописано контрактом — он выполняет беспрекословно
+25
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+24
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El_Ilusionista
Этим депутатом был Рэшфорд
+12
-1
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Zubi
Ответ Назар Игорь
Депутат извинился... Российские депутаты долго недоумевали, как депутат, лицо приближенное к императору может извиниться перед простым смертным, но так ничего и не поняли.
Ох,было сложно,но приплёл
+5
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Tun
Спорц очнулся) фанаты в блогах вчера статью выкатили об этом
+4
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Beriya
знаменитый чувак, если даже какой то депутат из Ганы следит за его карьерой!
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Сергей Смирнов
Ибрагимович не стал бы такое терпеть.
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Тухель
Ответ Никита Михайлов
молча получает миллионы долларов ни за что))))
в Лестере он был одним из лучших ЦЗ АПЛ, да и у Рыбака играл вполне достойно, намного лучше, чем ЦЗ Маура.
А то что у тен Хага не заиграл, так даже великие игроки могут при смене тренера облажаться или просто не подходить под стиль нового тренера.
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CHELSEA_2008
Сначала подумал что Рашфорд наехал на Харри 😃
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Фут.Боль
Ганский юмор жестокий и беспощадный.
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Моутиньо оформляет 40
https://youtube.com/watch?v=OwLswJwyYqM&pp=ygUYTWFndWlyZSByb2FzdCBwYXJsaWFtZW50
Вот кстати видео
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Моутиньо оформляет 40
А он точно перед Магой извинялся?)
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ман сити фейк
Магуайра незаслуженно хейтят
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AVSamaranch
Ответ osminog19
Магуайр не плохой парень,он старается и молча играет доказывая всем что он профпригоден,не обижается не бойкотирует,не мешает команде в раздевалке,вот он мужчина честной судьбы,молча проходит все испытания,он заслуживает похвалы
Я тоже хороший парень, жалко не на зарплате в МЮ.
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