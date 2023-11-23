Депутат парламента Ганы извинился за шутку о Харри Магуайре.

В декабре прошлого года, когда инфляция в Гане выросла до 54%, Айзек Адонго на заседании по планированию бюджета сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумию с Магуайром: «Магуайр, играя в центре защиты, стал самой большой угрозой «МЮ». Когда соперники сами не могут забить, он делает это за них. И в нашей экономике есть свой Магуайр».

На заседании в этот вторник Адонго принес извинения за высмеивание Магуайра, заявив, что футболист «смог трансформироваться» и стал ключевым игроком «Манчестер Юнайтед».

«А вот наш Магуайр (речь о вице-президенте Бавумии – Sports.ru) витает в облаках с чашкой в руке», – сказал политик.

Под видеофрагментом выступления депутата, опубликованном в твиттере, защитник «МЮ» оставил комментарий.

«Извинения приняты. До встречи на «Олд Траффорд», – написал Магуайр.

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