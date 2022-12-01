В парламенте Ганы вице-президента сравнили с капитаном «МЮ»: «Когда соперники сами не могут забить, Магуайр делает это за них. И в нашей экономике есть свой Магуайр»

Защитник Харри Магуайр был приведен в качестве примера ненадежности в парламенте Ганы.

Исаак Адонго, представляющий оппозиционную партию под названием «Национальный демократический конгресс», сравнил с футболистом и сборной Англии вице-президента Ганы Махамуду Бавумию.

«В Англии был футболист по фамилии Магуайр, который выступал за «Манчестер Юнайтед».

Он защитник. Он отбирал у всех мяч, вступал в единоборства. И его считали лучшим защитником мира. «Манчестер Юнайтед» принял решение купить его.

И Магуайр, играя в центре защиты, стал самой большой угрозой «МЮ». Он лишал мяча игроков «МЮ», отдавал передачи соперникам.

Господин спикер, даже тогда, когда соперники сами не могут забить, Магуайр делает это за них. И вы должны помнить, что в этой стране у нас есть свой Магуайр в экономике.

Господин спикер, когда мы предоставили нашему Магуайру место в центре защиты, он стал угрозой для наших же ворот», – сказал Адонго.

А почему Магуайр вообще играет за сборную, если у него все плохо в «МЮ»? Фаворитизм Саутгейта или он тут правда хорош?

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