Алекс Фергюсон: «Я был очарован Кеннеди. Он имел дело с холодной войной, расизмом, Вьетнамом и Кубой – невероятный вызов для молодого президента. Американская история очень увлекательная»

Алекс Фергюсон рассказал об интересе к истории США.

– Что еще вам интересно, помимо футбола?

– Когда я начал увлекаться лошадьми, я снова начал читать. Затем Гордон Браун, бывший премьер-министр, подарил мне 35 кассет о гражданской войне в Америке. Я всегда был поклонником Гордона. Я включал их в машине, катаясь по округе. Американская история в принципе очень увлекательная.

– Что вам особенно нравится?

– Я был очарован Джоном Кеннеди, когда он был президентом. Люди могут не узнать эпоху, в которую он жил, потому что ему приходилось иметь дело с холодной войной, Вьетнамом, расизмом, «Медикэр» (национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше – Sports.ru), забастовками железнодорожников и Кубой. Это был невероятный вызов для молодого президента, – сказал бывший главный тренер « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?