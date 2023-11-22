Алекс Фергюсон: «Я был очарован Кеннеди. Он имел дело с холодной войной, расизмом, Вьетнамом и Кубой – невероятный вызов для молодого президента. Американская история очень увлекательная»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Политика история Футбол

Алекс Фергюсон рассказал об интересе к истории США.

– Что еще вам интересно, помимо футбола?

– Когда я начал увлекаться лошадьми, я снова начал читать. Затем Гордон Браун, бывший премьер-министр, подарил мне 35 кассет о гражданской войне в Америке. Я всегда был поклонником Гордона. Я включал их в машине, катаясь по округе. Американская история в принципе очень увлекательная.

– Что вам особенно нравится?

– Я был очарован Джоном Кеннеди, когда он был президентом. Люди могут не узнать эпоху, в которую он жил, потому что ему приходилось иметь дело с холодной войной, Вьетнамом, расизмом, «Медикэр» (национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше – Sports.ru), забастовками железнодорожников и Кубой. Это был невероятный вызов для молодого президента, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария

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andyon
Напал на Кубу, где огрёб
Несколько раз пытался убить Кастро (за что уже Кастро, в
свою очередь, его убил)
Создал предпосылки для войны во Вьетнаме
Поставил мир на грань ядерной войны
‐------
Офигенный президент, всем бы такого!
+32
-21
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Demyan Grachev
о,да...помним эту демократию во Вьетнаме
+11
-4
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Любезный Коссутий
Ответ andyon
Ну, представьте "второй бок"
я о том, что есть только наша - "правильная" - история, и все остальные неправильные.
США полностью плохие, а мы (СССР) хорошие
во те времена это было удобно, потому что не существовало другой точки зрения
+15
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Peter Parker
Ответ n9mn977m27
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Почему бы и нет? Очень увлекательно почитать про клан Кеннеди, да и про самого Джона, которому богатый и влиятельный отец купил место в нижней палате Конгресса, заплатив деньги и порешав проблемы Джеймса Майкла Керли, который отказался от своего места. Керли кстати не менее интересная личность, но в меньшем масштабе. Многократный мэр Бостона, губернатор, конгрессмен. Дважды сидел в тюрячке, выходил и снова избирался. В чем его только не обвиняли, мастер откатов и лоббирования, но еще более искусным он был в управлении бостонскими бедняками.
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Фран
А вот Гувер был не очень очарован.
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Peter Parker
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Кеннеди был хороший президент США, жаль, что его жизнь трагично оборвалась 22.11.1963 году. Сейчас таких ярких, харизматичных, сильных правителей не хватает. Вставил пистонов в задницу обнаглевшим коми. Если бы его не убил агент коми, то он много хорошего успел бы сделать для США и для всего мира.
Вставил пистон? Говори прямо, санкционировал применение химикатов в военных целях. Уничтожение с помощью дефолиантов джунглей и сельскохозяйственных участков, из-за которых миллионы людей получили заболевания, в том числе наследственные. Уничтожение плодородных слоев техникой и разрушение дамб. Не говоря уже об обычных бомбардировках. Природе Вьетнама был нанесен непоправимый ущерб, некоторые виды там исчезли полностью. Действительно, хороший Президент, «много хорошего успел бы сделать для всего мира»
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Эльф из ФБК
Ответ Виктор Бутко
а вы только то, что вам рекомендуют смотрите?
То что я хотел бы посмотреть, блокируют))
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Эльф из ФБК
Ответ Любезный Коссутий
я о том, что есть только наша - "правильная" - история, и все остальные неправильные. США полностью плохие, а мы (СССР) хорошие во те времена это было удобно, потому что не существовало другой точки зрения
Прям как сейчас, да?
На ютубе хорошо, а в телевизоре плохо
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Эльф из ФБК
Ответ Виктор Бутко
нет. на Ютубе разнообразно, а на тв однообразно
Ага, разнообразно, но в рекомендациях будет настоятельно показываться только нужное, а другие мнения будут получать блокировку
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soldat2212
Ответ Любезный Коссутий
я о том, что есть только наша - "правильная" - история, и все остальные неправильные. США полностью плохие, а мы (СССР) хорошие во те времена это было удобно, потому что не существовало другой точки зрения
Ну у них же точно так же. До сих пор. А история показывает что больше всех врут именно самые сильные.
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Эльф из ФБК
Ответ andyon
Напал на Кубу, где огрёб Несколько раз пытался убить Кастро (за что уже Кастро, в свою очередь, его убил) Создал предпосылки для войны во Вьетнаме Поставил мир на грань ядерной войны ‐------ Офигенный президент, всем бы такого!
Сейчас бы думать, что Президент США что-то решает))
Там на выборах 1960 что Никсона, что Кеннеди црушники уже поставили перед фактом, что с Кубой будут решать вопрос силовым методом.
А ведь они были только кандидатами
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Эльф из ФБК
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Кеннеди был хороший президент США, жаль, что его жизнь трагично оборвалась 22.11.1963 году. Сейчас таких ярких, харизматичных, сильных правителей не хватает. Вставил пистонов в задницу обнаглевшим коми. Если бы его не убил агент коми, то он много хорошего успел бы сделать для США и для всего мира.
Президент США сделал бы что-то хорошее для мира
АХАХХАХАХАХХ
+10
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Мукунку хороший
Однако Американская история в МЮ не очень увлекает.. точнее увлекает в пропасть..
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Виктор Бутко
Ответ Эльф из ФБК
Прям как сейчас, да? На ютубе хорошо, а в телевизоре плохо
нет. на Ютубе разнообразно, а на тв однообразно
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Виктор Бутко
Ответ Эльф из ФБК
Ага, разнообразно, но в рекомендациях будет настоятельно показываться только нужное, а другие мнения будут получать блокировку
а вы только то, что вам рекомендуют смотрите?
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Лёха Жданчик
Ответ andyon
Напал на Кубу, где огрёб Несколько раз пытался убить Кастро (за что уже Кастро, в свою очередь, его убил) Создал предпосылки для войны во Вьетнаме Поставил мир на грань ядерной войны ‐------ Офигенный президент, всем бы такого!
поставь сюда другую фамилию
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Игорь Климов
Ответ andyon
Напал на Кубу, где огрёб Несколько раз пытался убить Кастро (за что уже Кастро, в свою очередь, его убил) Создал предпосылки для войны во Вьетнаме Поставил мир на грань ядерной войны ‐------ Офигенный президент, всем бы такого!
Это вообще так сказать в стиле "американской демократии".
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Ответ n9mn977m27
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ten Hag
Ответ заблокированному пользователю
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Оскорбляете на ровном месте
Лучше дальше рапсодию свою слушайте и скачите с Фредди по сцене ;)
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Эльф из ФБК
Ответ Peter Parker
Почему бы и нет? Очень увлекательно почитать про клан Кеннеди, да и про самого Джона, которому богатый и влиятельный отец купил место в нижней палате Конгресса, заплатив деньги и порешав проблемы Джеймса Майкла Керли, который отказался от своего места. Керли кстати не менее интересная личность, но в меньшем масштабе. Многократный мэр Бостона, губернатор, конгрессмен. Дважды сидел в тюрячке, выходил и снова избирался. В чем его только не обвиняли, мастер откатов и лоббирования, но еще более искусным он был в управлении бостонскими бедняками.
Э, ты что врешь, покупать места и избираться в политку судимым, можно только в России
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