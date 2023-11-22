Алекс Фергюсон: «Я был очарован Кеннеди. Он имел дело с холодной войной, расизмом, Вьетнамом и Кубой – невероятный вызов для молодого президента. Американская история очень увлекательная»
Алекс Фергюсон рассказал об интересе к истории США.
– Что еще вам интересно, помимо футбола?
– Когда я начал увлекаться лошадьми, я снова начал читать. Затем Гордон Браун, бывший премьер-министр, подарил мне 35 кассет о гражданской войне в Америке. Я всегда был поклонником Гордона. Я включал их в машине, катаясь по округе. Американская история в принципе очень увлекательная.
– Что вам особенно нравится?
– Я был очарован Джоном Кеннеди, когда он был президентом. Люди могут не узнать эпоху, в которую он жил, потому что ему приходилось иметь дело с холодной войной, Вьетнамом, расизмом, «Медикэр» (национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше – Sports.ru), забастовками железнодорожников и Кубой. Это был невероятный вызов для молодого президента, – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Несколько раз пытался убить Кастро (за что уже Кастро, в
свою очередь, его убил)
Создал предпосылки для войны во Вьетнаме
Поставил мир на грань ядерной войны
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Офигенный президент, всем бы такого!
США полностью плохие, а мы (СССР) хорошие
во те времена это было удобно, потому что не существовало другой точки зрения
На ютубе хорошо, а в телевизоре плохо
Там на выборах 1960 что Никсона, что Кеннеди црушники уже поставили перед фактом, что с Кубой будут решать вопрос силовым методом.
А ведь они были только кандидатами
АХАХХАХАХАХХ
Лучше дальше рапсодию свою слушайте и скачите с Фредди по сцене ;)