Саутгейт о критике Магуайра: «Раньше не было соцсетей, а теперь они подпитывают реакцию СМИ. После поражения «МЮ» на неделе я видел фотографию Харри в газете, хотя он не играл»
Гарет Саутгейт высказался о критике в адрес Харри Магуайра в СМИ и соцсетях.
«Обязанность тренера – защищать своих игроков. [С Магуайром] обращаются странным образом. Когда «Юнайтед» проиграл матч в середине недели (речь об игре с «Галатасараем» в ЛЧ – Sports.ru), я видел в газете заголовок и фотографии игроков, прибывающих на стадион. Использовали в том числе и фотографию Магуайра за рулем, хотя он не участвовал в матче. В какой-то степени это происходит бессознательно.
Об этом я и пытаюсь сказать. Я сказал свое слово. Он был и по-прежнему остается важным игроком для нас. У нас есть конкуренция, и мы присматриваемся к молодым центральным защитникам. Но работа тренера в любом случае заключается в том, чтобы защищать своих игроков.
Как тренер, вы можете говорить с командой, но ваши действия будут говорить громче. Моя критика касалась комментаторов и экспертов, о соцсетях я не говорил. Поэтому комментаторы и эксперты набросятся на меня, но это неважно. Важнее всего игроки, особенно те, кто был с нами долгое время. Они знают меня достаточно давно, и в определенные моменты им важно чувствовать поддержку.
Конечно, раньше у нас не было социальных сетей, поэтому сейчас поменялась динамика, это подпитывает реакцию других СМИ. Как я уже говорил, раньше я не видел ничего подобного, но мы имеем то, что имеем», – сказал главный тренер сборной Англии.
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