Кейн о Магуайре: «Его сделали козлом отпущения в какой-то степени. Харри – один из лучших защитников в истории Англии, настоящий профессионал»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Харри Магуайр Харри Кейн соцсети Футбол

Харри Кейн высказался о насмешках в адрес Харри Магуайра.

«Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю.

Теперь это часть нашей игры – за нами внимательно следят во всех соцсетях. Но, зная его, все, что он захочет сделать, – это работать усерднее, совершенствоваться и становиться еще лучше», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии.

Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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29 комментариев

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Магуайр даже не лучший холодильник Англии, о чем ты Кейн?
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Хан Сахан
Вот какое же современное общество лицемерное.
Ну какой, блин, он «один из лучших»? По какой статистике, по каким данным?
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Stanislav Cherchesov
Про одного из лучших в истории Англии смех конечно.
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QWertY
Ответ Александр Воробьёвский
Магуайр в сборной неплох, а Вот в МЮ...
Против Лихтенштейнов и всяких Эстоний и наш полупьяный сосед Леха смогет
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Акира_1
Кейн специально даёт такие интервью в надежде увидеть в старте Магуайера, но он ещё не в курсе, что холодильник не сыграет. Знал бы это - молчал.
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Фан Рубина
Как же плохо у Англии с защитниками, если в числе лучших можно прописать Холодильника.
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Man United 1887
Фердинанд и Терри сейчас наверное чуть не подавились после этих слов ))
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SpilightTwarkle
Ответ Stanislav Cherchesov
Про одного из лучших в истории Англии смех конечно.
Их двое, второй - Фил Джонс.
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Манковский
В истории Англии?! Я аж поперхнулся.

Вот из-за таких заявлений его будут хейтить ещё больше!
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Alex Slobodskikh
Да-да, сделали.
А его напыщенность и поведение вообще не при чём, ага. Про игру лучше молчать. Во всё виноваты другие.
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Виталий Ан
Они думают,что этими высказываниями помогают ему. А по факту Магуаеру придется выходить с еще более большим давлением. Что за тупость? Все бы молчали и ему было бы проще в разы.
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Руслан Платонов
Лучший защитник в истории сборной Англии😂... Сол Кэмпбелл, Джон Терри, Рио Фердинанд...)))
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Чёрный тюльпан
Ответ Man United 1887
Фердинанд и Терри сейчас наверное чуть не подавились после этих слов ))
Тони Адамс протрезвел после того, как прочёл это, а Сол Кэмпбелл наоборот ушёл в запой.
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S H A R K
Ответ Ебздрогыч
Да Магуайр круче Бэккенбауэра, без вопросов!
Франц вообще-то немец
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svft
короче, историю Харри тоже не учил, некогда
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Balt
Ну от этого он лучше играть не станет - сколько не поддерживай его. Положение он может исправить только своей игрой. А сю-сю-мусю это где-то в другой плоскости.
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Anton Kortenko
это где же Харик такую степь нашёл, где Мага лучший в истории? если только мемы учитывать, хотя там у нас Фил Джонс есть.
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Born is the King
Кейн скромен. Макваер лучший защитник в истории Англии,уже после идёт Терри и другие
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Lavinka
Да да да , а все косяки Маги всем приснились .
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Машина Мощная
Кейн что ты несешь..не знаешь футбольную историю своей родины ?? what the fuck ?
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romanisti89
один из лучших в истории... Харри на Октоберфесте знатно гуляет походу
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oberkorn
Вот с такой защитой, и с такими транспорантами, Англия с 1966 года нихера выиграть не может. И не забываем, они ещё и бить пенали не умеют. Это и Гарри касается.
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6tspey7tb5
Настоящий профессиональный нападающий. Но есть один нюанс.
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Борис Чмыхалов
Магуайр - лучший человек паук в истории.
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S H A R K
Хорошая шутка от Кейна. Я заценил.
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