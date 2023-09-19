Кейн о Магуайре: «Его сделали козлом отпущения в какой-то степени. Харри – один из лучших защитников в истории Англии, настоящий профессионал»

Харри Кейн высказался о насмешках в адрес Харри Магуайра.

«Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю.

Теперь это часть нашей игры – за нами внимательно следят во всех соцсетях. Но, зная его, все, что он захочет сделать, – это работать усерднее, совершенствоваться и становиться еще лучше», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии.

Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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