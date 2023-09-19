Кейн о Магуайре: «Его сделали козлом отпущения в какой-то степени. Харри – один из лучших защитников в истории Англии, настоящий профессионал»
Харри Кейн высказался о насмешках в адрес Харри Магуайра.
«Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю.
Теперь это часть нашей игры – за нами внимательно следят во всех соцсетях. Но, зная его, все, что он захочет сделать, – это работать усерднее, совершенствоваться и становиться еще лучше», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии.
Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»
Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом
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Ну какой, блин, он «один из лучших»? По какой статистике, по каким данным?
Вот из-за таких заявлений его будут хейтить ещё больше!
А его напыщенность и поведение вообще не при чём, ага. Про игру лучше молчать. Во всё виноваты другие.