Жирков о завершении карьеры: «Чего жалеть? Я не могу уже играть»

Теги ЦСКА Химки Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Юрий Жирков заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру.

Сейчас 40-летний экс-футболист сборной России проходит обучение на тренера в академии РФС.

Недавно он принял участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

– Не жалеете о завершении карьеры?

– А чего жалеть? Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое – тренироваться и играть еще полгода или год.

Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове, – заявил Жирков, чьим последним клубом стали «Химки». 

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6 комментариев

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Dexter Morgan
Жирков один из лучших российских футболистов. Спасибо большое за отличную карьеру. Один из тех игроков, за которым приятно было наблюдать. Профи.
+5
0
+5
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БляхаджинсКарпина
ну на ретро матче в воскресенье отбегал весьма бодро 90 минут. В ФНЛ бы не затерялся, просто видимо напрягаться уже за копейки желания нет.
+2
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xa-xa
сутки через трое ,если только...
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Доктор Верховцев
Можешь, Валентиныч! Можешь!
Как говорится, умри, но сдохни!
0
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Lil Wayne
Ответ Dexter Morgan
Жирков один из лучших российских футболистов. Спасибо большое за отличную карьеру. Один из тех игроков, за которым приятно было наблюдать. Профи.
Из тех, что мне довелось видеть, Аршавин и Жирков были лучшими.
0
0
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