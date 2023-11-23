Жирков о завершении карьеры: «Чего жалеть? Я не могу уже играть»

Юрий Жирков заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру.

Сейчас 40-летний экс-футболист сборной России проходит обучение на тренера в академии РФС.

Недавно он принял участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

– Не жалеете о завершении карьеры?

– А чего жалеть? Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое – тренироваться и играть еще полгода или год.

Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове, – заявил Жирков, чьим последним клубом стали «Химки».

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