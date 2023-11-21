Юрий Жирков: «Брал кальян на сборы России иногда – не разрешали, но хотелось покурить. Плохо, конечно, но что-то одно вредное нужно себе позволять»
Юрий Жирков рассказал, что привозил кальян в расположение сборной России.
– Вы обожаете кальяны?
– Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.
Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять, – сказал Жирков.
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- Ну как набухивались так и курили.
- Вы ещё и пили???
- Ну так что в карты то на сухую рубиться что ли.
- В карты?
- Ну а как ещё проституток между собой поделить то.
-Ну а друг друга шпилить то на сборах тоже приедается. Каждый день видимся
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Это как вообще? Сборная в меньшем приоритете?
Ну и Валентиныч хоть и не очень правильно делал, но при этом всегда пахал на поле. И за клубы и за сборную.
Это лишний раз говорит о том, что в отличие от большинства коллег по цеху, он все же их умнее)
Знал одного человека,он за рабочий день выпивал что-то в районе 1,5-2л водки(12 час/р/д)и хорошо работал.Если что,то наблюдалось это года 4,потом он на пенсию ушел