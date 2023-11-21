Юрий Жирков рассказал, что привозил кальян в расположение сборной России.

– Вы обожаете кальяны?

– Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и « » не возил его, только в сборной.

Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять, – сказал .

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