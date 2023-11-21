Юрий Жирков: «Брал кальян на сборы России иногда – не разрешали, но хотелось покурить. Плохо, конечно, но что-то одно вредное нужно себе позволять»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Юрий Жирков рассказал, что привозил кальян в расположение сборной России.

– Вы обожаете кальяны?

– Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.

Кальян – плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять, – сказал Жирков.

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39 комментариев

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Overkiller
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Вот это откровение от Юры.
- И часто вы кальян на сборах курили?
- Ну как набухивались так и курили.
- Вы ещё и пили???
- Ну так что в карты то на сухую рубиться что ли.
- В карты?
- Ну а как ещё проституток между собой поделить то.
+73
-5
+68
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about nothing
Повеяло 2009м...Сколько копий сломано, главная проблема страны - курила ли сборная кальяны перед матчем со Словенией. Сейчас бы так
+52
-1
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Артём Горяев
"тренеры не разрешали, но приходилось брать" ХАХАХА
+42
-1
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Уся Ваткин
Юрий будет дуть, дуть будет Юрий...
+19
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Streetbor
ещё пивка для рывка и водочки для обводочки))
+19
-1
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Nicolas Erfe
Ну справедливости ради, Жирков всегда выкладывался на полную на играх, ему кальян явно не мешал, а вот другие явно думали, как бы быстрее уйти с поля да курнуть.
+16
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Aleksey Yashin
Не курил бы кальян, мог бы еще лет 10-15 играть
+14
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tolobas
Ответ dimonivanov
В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. ---- Это как вообще? Сборная в меньшем приоритете?
В ЦСКА и Зените был кальян, не надо было свой возить
+14
-2
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Дмитрий Авдеев
Ответ Overkiller
- И часто вы кальян на сборах курили? - Ну как набухивались так и курили. - Вы ещё и пили??? - Ну так что в карты то на сухую рубиться что ли. - В карты? - Ну а как ещё проституток между собой поделить то.
- Проституток?
-Ну а друг друга шпилить то на сборах тоже приедается. Каждый день видимся
+11
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Andrey Yaroslavtsev
Вот это откровение от Юры.
+6
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dimonivanov
В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.
----
Это как вообще? Сборная в меньшем приоритете?
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maks44
Помним Марибор в 2009, помним... И Израиль в 2007. В сборную ребята приезжали зачастую расслабиться и потусить. А ведь команда была супер. И на ЧМ могли далеко пройти.
+5
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Рашпель793
Ответ dimonivanov
В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. ---- Это как вообще? Сборная в меньшем приоритете?
в сборной сборы короче, чем с клубом и возможно наши тренера закрывали глаза на подобное.
Ну и Валентиныч хоть и не очень правильно делал, но при этом всегда пахал на поле. И за клубы и за сборную.
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gribovodoved
Ответ Денис Свиридов
Как он бегал на фланге, будучи курящим... жесть
Не курил бы, до сих пор в Челси бы играл ))
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Назар Игорь
Юра в отличие от быстровых, мостовых и канчельскисов редко появляется на сайте, но всегда дружелюбен и откровенен. Всегда уважал его как игрока и человека.
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Streetbor
а эти современные не пьют, не курят и в футбол играть не умеет бгг
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крокодил в ванной
Нельзя, по если очень хочется, то можно. (с)
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Direct free kick
Ответ about nothing
Повеяло 2009м...Сколько копий сломано, главная проблема страны - курила ли сборная кальяны перед матчем со Словенией. Сейчас бы так
Стыд тем кто ск-рил песпективы сборной России в 2009
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Птюч, Ёж.
Ответ Вондроушова
А Чепчугов?
я такого не знаю если честно. Так, фамилию слышал только.
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Вондроушова
Ответ Птюч, Ёж.
Юра всегда был странным))
А Чепчугов?
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Вондроушова
Ответ maks44
Помним Марибор в 2009, помним... И Израиль в 2007. В сборную ребята приезжали зачастую расслабиться и потусить. А ведь команда была супер. И на ЧМ могли далеко пройти.
Не подходит нам эта западная свобода от европейских тренеров типа Хиддинка, нужны свои тренеры авторитарного толка типа Черчесова, которые быстро шею в душе намылит за расслабуху на сборах.
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a2wai
Ответ Назар Игорь
Юра в отличие от быстровых, мостовых и канчельскисов редко появляется на сайте, но всегда дружелюбен и откровенен. Всегда уважал его как игрока и человека.
Просто Юрий Валентинович после того, как в медиа-пространстве появилась его жена, смекнул, что не стоит часто светиться)))

Это лишний раз говорит о том, что в отличие от большинства коллег по цеху, он все же их умнее)
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Restart Serdobsk
Ответ крокодил в ванной
Ой, вот не надо затирать про извечную святость деда. При адвокате, к примеру, он играл, как и вся сборная, на отвали.
вы путаете , на отвали играли при капелло , сборная просто не смогла принять его идею оборонительного футбола , всё-таки в той сборной ещё было много игроков , помнящих довольно атакующий стиль того же хиддинка, да и при адвокате сборная не в обороне сидела, проводила достойные матчи с италией и бразилией
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крокодил в ванной
Ответ Nicolas Erfe
Ну справедливости ради, Жирков всегда выкладывался на полную на играх, ему кальян явно не мешал, а вот другие явно думали, как бы быстрее уйти с поля да курнуть.
Ой, вот не надо затирать про извечную святость деда. При адвокате, к примеру, он играл, как и вся сборная, на отвали.
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Chilavert
не кури л бы кальян, до сих пор бы играл)
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Мохнатый55
Не разрешали, но все равно брал. Это уже наркомания какая-то.
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Дмитрий9779
Если это не мешает футболу(работе)то в чём проблема?
Знал одного человека,он за рабочий день выпивал что-то в районе 1,5-2л водки(12 час/р/д)и хорошо работал.Если что,то наблюдалось это года 4,потом он на пенсию ушел
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Владимир Молявин
У каждого свои недостатки.
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Денис Свиридов
Как он бегал на фланге, будучи курящим... жесть
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