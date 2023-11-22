Лисандро о беспорядках на матче Бразилия – Аргентина: «Позор полиции, каждый раз одно и то же. Как такое возможно?»

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Лисандро Мартинес возмущен действиями полиции на матче Бразилия – Аргентина.

Сборная Аргентины на выезде обыграла Бразилию (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Матч начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

После неудачных попыток игроков успокоить болельщиков Лионель Месси увел аргентинскую команду с поля.

«Позор полиции! Как такое возможно? До каких пор? Каждый раз одно и то же!» – написал защитник «МЮ» и сборной Аргентины, выложив в сторис кадры с трибуны.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

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10 комментариев

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Трент Резнор
Каждый раз одно и тоже это стабильность. А стабильность - признак мастерства.
+6
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kaimussen
Ответ Трент Резнор
Каждый раз одно и тоже это стабильность. А стабильность - признак мастерства.
А мастерство не пропьёшь.
+3
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Кирилл Сидеров
фан айди знаете что такое?
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a2wai
Ну ниче, ща фан айди введут и заживут.
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Ruscello
Матч повышенной сложности, с уже понятным бекграундом.
Нет, надо опять на те же грабли. Ну не пускайте вы их сразу на стадион. Играем без "гостевого сектора". В Бразилии и Аргентине.
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Серхио Огурцов
Почему у наших болельщиков нет такой страсти ? Ходят как на балет
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Aidos9419
эх как же не хватает тебя, Лича в клубе
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San Lorenso
Ответ kaimussen
А мастерство не пропьёшь.
А красиво пить не запретишь.
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