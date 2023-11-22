Лисандро о беспорядках на матче Бразилия – Аргентина: «Позор полиции, каждый раз одно и то же. Как такое возможно?»

Лисандро Мартинес возмущен действиями полиции на матче Бразилия – Аргентина.

на выезде обыграла Бразилию (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Матч начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

После неудачных попыток игроков успокоить болельщиков Лионель Месси увел аргентинскую команду с поля.

«Позор полиции! Как такое возможно? До каких пор? Каждый раз одно и то же!» – написал защитник « » и сборной Аргентины, выложив в сторис кадры с трибуны.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?