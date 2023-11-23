Гендиректор «Кубани» о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств мужчины. Занимайтесь дешевым пиаром, это хорошо получается»

Теги Первая лига Любомир Кантонистов Александр Григорян Спорт-Экспресс Кубань Футбол

Гендиректор «Кубани» назвал лицемером экс-тренера команды Александра Григоряна.

Ранее специалист раскритиковал Кантонистова, обвинив его в увольнении из клуба, а также помехах в работе. 

«Для меня это перевернутая страница. Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины.

Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо.

Нужно признать, что я совершил ошибку, не уволив его после трех поражений на старте чемпионата. Занимайтесь стихами, прозой, аналитикой на телевидении, дешевым пиаром. Это у вас хорошо получается», – сказал Любомир Кантонистов

Григорян возглавил «Кубань» в мае этого года и был отправлен в отставку 11 сентября. Под его руководством команда набрала 9 очков в 12 играх.

«Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 17 очками в 19 матчах.

Григорян процитировал Марка Аврелия, оценивая будущее российского футбола: «Препятствие на пути становится новым путем». У нас были и ЛЧ, и еврокубки. Сейчас их нет, а в Самаре и Ростове идет развитие»

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