Григорян уволен из «Кубани». Евсеев возглавит клуб, идущий предпоследним в Первой лиге
Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани».
«Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.
Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла», – говорится в сообщении клуба Мелбет Первой лиги.
По информации журналиста Сергея Ильева, новым тренером «Кубани» станет Вадим Евсеев, недавно уволенный из «Факела».
После 9 туров южане с 5 очками занимают 17-е, предпоследнее, место в таблице Первой лиги.
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это просто ахтунг! тупейшие тренеры постоянно бегают по кругу!!!