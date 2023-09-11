Григорян уволен из «Кубани». Евсеев возглавит клуб, идущий предпоследним в Первой лиге

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев отставки Факел Александр Григорян Кубань Футбол

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани».

«Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла», – говорится в сообщении клуба Мелбет Первой лиги.

По информации журналиста Сергея Ильева, новым тренером «Кубани» станет Вадим Евсеев, недавно уволенный из «Факела».

После 9 туров южане с 5 очками занимают 17-е, предпоследнее, место в таблице Первой лиги.

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22 комментария

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Eleman SPb
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Serge Vendino
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в природе
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Михаил Опякин
Автобус Воронеж-Краснодар подъехал
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utsh44psmr
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Новый учебный год всё-таки
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Felp
Ответ Eleman SPb
круговорот
Колесо Сансары
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Jadie James
Интересно, есть ли аналогии в мире животных? Когда место мертвой особи особо занимает другая, пока ещё полумертвая особь?
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xion76
Максимум на что он способен это расставлять шашки на окко спорт )
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S. A.
Круговорот физруков в России
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dreamstep
Круговорот Евсеева в природе.
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Pertinax Gandi
Ну Евсееву в перваке самое место. РПЛ для него уровнем высоковат.
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Александр Иванов
Ответ Say Hello to the Robots
физруков
в природе
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ILO. 28 april
Тот самый случай, когда говорят ПРОМЕНЯЛ ЧАСЫ НА ТРУСЫ.
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Евгений Попов
Ответ Eleman SPb
круговорот
с языка снял!
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Тимур Тима
Я думал Ташуева поставят главным
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Вадим Chemic
нельзя такого спеца без работы оставлять
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Александр Васильев
почему Шалимова ещё не пристроили?)))
это просто ахтунг! тупейшие тренеры постоянно бегают по кругу!!!
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Архитектор Мендисабаль
Физруки ходят по часовой стрелке. Друг за другом.
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