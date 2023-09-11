Григорян уволен из «Кубани». Евсеев возглавит клуб, идущий предпоследним в Первой лиге

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани».

«Кубань» и главный тренер прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла», – говорится в сообщении клуба Мелбет Первой лиги.

По информации журналиста Сергея Ильева, новым тренером « » станет , недавно уволенный из « ».

После 9 туров южане с 5 очками занимают 17-е, предпоследнее, место в таблице Первой лиги.

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