Григорян процитировал Марка Аврелия, оценивая будущее российского футбола: «Препятствие на пути становится новым путем». У нас были и ЛЧ, и еврокубки. Сейчас их нет, а в Самаре и Ростове идет развитие»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия РФС Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Игорь Осинькин Александр Григорян Матч ТВ Футбол

Александр Григорян процитировал Марка Аврелия, говоря о российском футболе.

Александр Григорян процитировал римского императора, говоря о новых путях развития российского футбола на фоне отсутствия международных турниров.

Ранее в УЕФА отказались от идеи возвращения российских юношеских сборных на турниры, так как невозможно найти «техническое решение, позволяющее допустить российские команды».

«Оптимизм взял верх над здравым смыслом даже у меня. Подумалось, что у наших юношей и девушек появились шансы на развитие. Теперь же по сути мы возвращаемся к нашим форматам полуторагодичной давности, что не надо стучаться в закрытые двери.

Процитирую Марка Аврелия: «Препятствие на пути становится новым путем». Мы никак не можем понять этот наш новый путь. У разных видов он не совпадает.

У футбола высших достижений таким путем можно назвать Самару во главе с Игорем Осинькиным. Наши россияне развиваются. Средние игроки превращаются в звезд. В рамках отсутствия европейских турниров. В «Ростове» с Валерием Карпиным похожее происходит.

Наступило время серьезных решений. Но серьезных изменений в детско‑юношеском футболе нет.

Многие тренеры говорят, что без серьезных международных турниров невозможно серьезное развитие. Но у нас были в последнее десятилетие и ЛЧ, и еврокубки. А куда мы развивались? Сейчас их нет, а в Самаре и Ростове идет развитие.

Все это невероятно сложно. Достижение мастерства в спорте — это суть. Нам нужны еврокубки, чтобы расти. А суть – стремиться к мастерству. Другого мотива нет.

Параллельно, наверное, двигаться в Азию. Это дело чиновников и политиков. А наше дело – начать развивать юношей и детей», – сказал Григорян в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Марк Аврелий – римский император из династии Антонинов, правивший со 161 по 180 год нашей эры, философ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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Артем Гладских
браво Осинькину , развивает , наших детей ! Он делает футбол красочнее , интереснее, лучше!
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Иван Иванов
Мне чужого не надо, возьму только своё, чьё бы оно не было. ( избранное из зауральских методичек)
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Roon95
В уютной студии канала матч ТВ снова вернулся Григорян и мы снова будем слушать его ЭКСПЕРТНУЮ аналитику...
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Alexander Nazarov
В Самаре и Ростове не развитие, а чуть меньшая деградация!
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Marcus-light
Какое, извините, развитие в Ростове?
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Demedieu
второй Бышовец подрастает
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Andy Tucker
Ответ Артем Гладских
браво Осинькину , развивает , наших детей ! Он делает футбол красочнее , интереснее, лучше!
Бейл, Фернандо, Рахманович, Карпицкий, Гарре. половина основы не наши, но безусловно КС выделяется среди остальных 🤡
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Артем Гладских
Ответ Marcus-light
Какое, извините, развитие в Ростове?
Мелёхин, Лангович , Щетинин ,Игнатов!
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