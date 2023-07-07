Александр Григорян: «Часто у игроков интересы сводятся к высказыванию «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине». Но они перестали бухать, ой, выпивать»

Теги Первая лига Александр Григорян девушки и спорт Кубань алкоголь и спорт Футбол

Александр Григорян рассказал о предпочтениях современных футболистов.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине».

Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему. Возможно, с моральной точки зрения это «не айс», но они перестали бухать, ой, выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», – сказал главный тренер «Кубани».

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Григоряна, конечно, не хватает в медиапространстве среди наших пресных и некоторых травоядных тренеров
+3
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Михо
Ответ onegin2007
Правильно переведено?)) Он на вандефульном говорил?
Григорян то иначе не говорит) это его фишка😃
+2
0
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onegin2007
Ответ Михо
Ничего непонятно. Если правильно переведено, получается футболисты стали больше думать о женщинах и меньше бухать, если вкратце? Но «они перестали играть» это про что? Про футбол или игроманию?
Правильно переведено?)) Он на вандефульном говорил?
+1
0
+1
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Михо
Ничего непонятно. Если правильно переведено, получается футболисты стали больше думать о женщинах и меньше бухать, если вкратце? Но «они перестали играть» это про что? Про футбол или игроманию?
+1
-1
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Velirpa
Григорян рашн-момент описал.
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Artie Bukko
Ответ Михо
Ничего непонятно. Если правильно переведено, получается футболисты стали больше думать о женщинах и меньше бухать, если вкратце? Но «они перестали играть» это про что? Про футбол или игроманию?
непонятно, ну) мне кажется то ли играть в футбол, то ли компьютерные игры
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Толик Изверг
Ответ Михо
Ничего непонятно. Если правильно переведено, получается футболисты стали больше думать о женщинах и меньше бухать, если вкратце? Но «они перестали играть» это про что? Про футбол или игроманию?
Я так понимаю, что футболисты перестали бухать, курить, игроманить, и при этом их по-прежнему тянет ко всем окружающим женщинам, но в современных реалиях с этим ничего не поделаешь, поэтому спасибо, что хотя бы трезвые. Наверно, это.
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