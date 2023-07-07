Александр Григорян: «Часто у игроков интересы сводятся к высказыванию «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине». Но они перестали бухать, ой, выпивать»

Александр Григорян рассказал о предпочтениях современных футболистов.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине».

Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему. Возможно, с моральной точки зрения это «не айс», но они перестали бухать, ой, выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», – сказал главный тренер « ».