Григорян о Клотете: «Торпедо» играло с «Аланией» персональную опеку по всему полю. Это немыслимо! Может, это футбол 40-х или 50-х?»

Теги Первая лига Торпедо Александр Григорян Артем Горлов Пеп Клотет Футбол

Александр Григорян раскритиковал работу Пепа Клотета в «Торпедо».

Испанца уволили из клуба на этой неделе, исполнять обязанности главного тренера назначен Артем Горлов.

– Считаю, что это абсолютно верное решение – поставить его у руля команды. Горлов – парень глубокий, у него великолепные отношения со всеми игроками, взаимоуважительные. Если брать подбор игроков в «Торпедо», то команда вправе рассчитывать на прямой выход в РПЛ. Я сам только недавно работал в ФНЛ, видел все матчи.

«Торпедо» абсолютно разбалансировано в плане того, как вести атакующие действия. Готовясь к «Алании», разбирали ее матч с черно-белыми. «Торпедо» играло классическую персональную опеку. Это немыслимо! Персональная опека по всему полю. Мне 57 лет, но такого я не помню даже в детстве. Может, это футбол 40-х или 50-х годов? Конечно, «Алания» раздербанила торпедовцев.

Вообще негативно отношусь к работе Клотета. Не потому, что он иностранец. Как бы Абаскаля ни критиковали, у меня все равно к нему позитив. Я именно к работе отношусь негативно. Ибо вижу, что «Торпедо» – команда с сумасшедшим потенциалом – просто не играет в футбол.

– По моим данным, Горлов точно проведет два ближайших гостевых матча – в Тюмени и в Краснодаре. Сегодня слышал, что ему дали даже четыре игры. Как это воспринимаете?

– Возможно, это покажется пафосным, но, на мой взгляд, Горлов – один из самых талантливых наших тренеров. В обиход вошло выражение – «тренер новой волны». А кто тренер новой волны? Горлов – тренер новой волны. Я понимаю, у него можно найти недочеты. Но, господи, ему только 36! Я веду речь о его достоинствах. У меня есть с кем его сравнивать.

Не вижу смысла «Торпедо» что-то менять до зимы. Парень глубоко погружен в команду, он знает, чем они занимались и чем не занимались с Клотетом. До перерыва совсем маленький отрезок, еще не хватало, чтобы Горлову дали четыре игры, а потом другого тренера пригласили на четыре, – сказал экс-тренер «Кубани».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Серега Антонов
Ответ EnzoAmatera
Поставьте Григоряна,посмотрим, какой у него футбол будет))
Женский!
+10
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EnzoAmatera
Поставьте Григоряна,посмотрим, какой у него футбол будет))
+4
-1
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Люблю Марго Робби
Ну ты бы "маэстро" легко поставил игру, а вообще очень некрасиво в спину засирать своего коллегу.....Григорян🐓
+5
-4
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Axmat Cecenov
Лучше бы молчал. Сам какой футбол ставил? Матч твэшский?
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nyshtyak
Гасперини: да йопт, теперь всю игру "Аталанты" перестраивать.
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Магомед Саид Амирханов
Чья бы мычала...
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