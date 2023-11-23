Радимов о лидерстве «Краснодара»: «Клуб наступил на горло собственной песне. Ни за что не поверил бы, что он пропустит всего 10 мячей в первом круге»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Краснодар Далер Кузяев Малком Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

После 15 туров краснодарцы с 32 очками идут на первом месте, «Зенит» с 30 очками – на втором. 

«Лидерство «Краснодара» – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию. «Краснодар» радует, интрига в чемпионате необходима.

«Зенит» переживал уход Малкома и Кузяева и очень долго шел к игре, которая работала как часы. «Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что он пропустит всего десять мячей по итогам первого круга», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

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5 комментариев

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alexsem69
Верим в быков!!!
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Трент Резнор
Очень хочется увидеть нового чемпиона. Краснодару удачи.
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Спартак Уокер
Верим в Краснодар !
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Machine Head
Краснодар давно шел к такому результату. Галицкий лучший менеджер страны. Если поинтересоваться сколько Сергей Николаевич всего сделал для простых людей , то при жизни можно уже памятник поставить. На ровном месте создал клуб и великолепную детскую академию, где для нужных и блатных нет места. Бог все видит.
+6
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Алексей Ненахов
Ответ Machine Head
Краснодар давно шел к такому результату. Галицкий лучший менеджер страны. Если поинтересоваться сколько Сергей Николаевич всего сделал для простых людей , то при жизни можно уже памятник поставить. На ровном месте создал клуб и великолепную детскую академию, где для нужных и блатных нет места. Бог все видит.
Побольше бы таких людей в России, глядишь и жизнь бы была другой
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