Радимов о лидерстве «Краснодара»: «Клуб наступил на горло собственной песне. Ни за что не поверил бы, что он пропустит всего 10 мячей в первом круге»

Владислав Радимов высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

После 15 туров краснодарцы с 32 очками идут на первом месте, «Зенит» с 30 очками – на втором.

«Лидерство « » – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию. «Краснодар» радует, интрига в чемпионате необходима.

«Зенит» переживал уход и и очень долго шел к игре, которая работала как часы. «Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что он пропустит всего десять мячей по итогам первого круга», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

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