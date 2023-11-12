Быстров об РПЛ: «Наконец-то дождались интриги, когда людям интересно, а не когда «Зенит» отрывается на 15 очков. Галицкому надо укреплять 2-3 позиции, чтобы бороться за чемпионство»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров доволен интригой в чемпионате России.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в Мир РПЛ, «Зенит» идет вторым, отставая на 2 очка.

«Есть у «Краснодара» запас в борьбе за «золото», но в этом матче «Зенит» слишком осторожно играл. «Краснодар» играл лучше, забил. И только после пропущенного гола и замен «Зенит» стал показывать свою игру. Но ему не хватило 30 минут, чтобы решить судьбу матча.

Хотелось бы интриги до конца. Матч стал большим праздником. Наконец‑то мы дождались интриги, когда людям интересно, а не когда «Зенит» отрывается на 15 очков, и неважно, как сыграют.

По‑хорошему, Сергею Николаевичу [Галицкому, президенту «Краснодара»] нужно укреплять две-три позиции, на всякий случай, чтобы бороться за чемпионство. Как и «Динамо», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Краснодара».

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16 комментариев

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Тасманиец
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
У Зенита куча опытных игроков, а толку то?
-2 с Ростовом, -1 с Локо, -1 с Динамо...
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Валерий Анташов
Так и Зенит усилится зимой. Тут без вариантов, Зенит чемпион.
+3
-1
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Алексей Краснодарский
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
Алонсо чемпион Бразилии,Парагвая ,Аргентины и несколько кубков,Тормена кубок и суперкубок Португалии ,Кади чемпионат и кубок Азербайджана и кстати лучший бомбардир пусть и Азербайджана ,Ахметов суперкубок с ЦСКА
+2
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Lol Ko
Ответ An Kr
А когда к зиме Зенит на 15 очков отрывался?
Гиперболы и метафоры )
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ltkmaby
Краснодару нужен еще один форвард и сильный опорник, выгрызающий центр поля.
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An Kr
А когда к зиме Зенит на 15 очков отрывался?
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Михаил1970
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
И багаж Аленичева)
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Spaten
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
Тарасова и Олега Иванова)
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Ренат Довлятчин
Ответ Spaten
Тарасова и Олега Иванова)
да Тихонова с Мостовым сразу, чего на мелочи размениваться. человек же сказал - с опытом выигрыша чемпионства.
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N. Vidich
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
Согласен, кроме "вынужденной" потери с зенитом... Там все ожидаемо и заслуженно. А вот с Локо 100%
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Vlad Mironenko
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
Господи , записки сумасшедшего ей богу
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Кирилл Голивец
Ответ Владислав88
Краснодару нужно срочно подписать опытного игрока с опытом ввигрышша чемпионства. Самый реальный вариант Глушаков, с его опытом, на заменах, когда надо удержать тяжёлые матчи то, что надо. Слишком много не вынужденно теряют на последних минутах -2 очка с Зенитом, -2 очка с Локо, -2 очка с Балтикой. 6 очков на ровном месте посеяли, сейчас 8 очков спокойно могли везти Зениту. 2 очка с такой скамейкой ни о чём-то. Любая травма любого основного игрока и всё пропало сразу.
ну и кого ты предлагаешь менять этим дедом? Кривцова, который носится как конь в каждом матче? Эдо, который главный креативщик?
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