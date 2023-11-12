Быстров об РПЛ: «Наконец-то дождались интриги, когда людям интересно, а не когда «Зенит» отрывается на 15 очков. Галицкому надо укреплять 2-3 позиции, чтобы бороться за чемпионство»

Владимир Быстров доволен интригой в чемпионате России.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в Мир РПЛ, «Зенит» идет вторым, отставая на 2 очка.

«Есть у « » запас в борьбе за «золото», но в этом матче «Зенит» слишком осторожно играл. «Краснодар» играл лучше, забил. И только после пропущенного гола и замен «Зенит» стал показывать свою игру. Но ему не хватило 30 минут, чтобы решить судьбу матча.

Хотелось бы интриги до конца. Матч стал большим праздником. Наконец‑то мы дождались интриги, когда людям интересно, а не когда «Зенит» отрывается на 15 очков, и неважно, как сыграют.

По‑хорошему, Сергею Николаевичу [Галицкому, президенту «Краснодара»] нужно укреплять две-три позиции, на всякий случай, чтобы бороться за чемпионство. Как и «Динамо», – сказал бывший игрок « » и «Краснодара».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?