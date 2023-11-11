Ивич об 1:1 с «Зенитом»: «Довольны заработанным очком, реалистичный результат. «Краснодар» был лучше до первого гола, а потом перестал играть, потерял уверенность»

Владимир Ивич считает справедливой ничью в матче с «Зенитом».

15-го тура Мир в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:1.

«Этот результат – реалистичный. Мы были лучше « » до момента, пока не забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, перестали играть с мячом.

Такого рода проблема была, когда я только пришел в «Краснодар», потом мы ее исправили, но сегодня она вновь появилась. Мы играли против хорошего соперника с хорошим тренером. Они забили, а мы не отреагировали так, как хотели. Но заработанным очком сегодня мы довольны», – сказал главный тренер «Краснодара».

Огненный топ-матч! «Краснодар» уцепился в ничью с «Зенитом» и выиграл первый круг

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?