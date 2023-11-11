Ивич об 1:1 с «Зенитом»: «Довольны заработанным очком, реалистичный результат. «Краснодар» был лучше до первого гола, а потом перестал играть, потерял уверенность»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич считает справедливой ничью в матче с «Зенитом».

Матч 15-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:1.

«Этот результат – реалистичный. Мы были лучше «Зенита» до момента, пока не забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, перестали играть с мячом.

Такого рода проблема была, когда я только пришел в «Краснодар», потом мы ее исправили, но сегодня она вновь появилась. Мы играли против хорошего соперника с хорошим тренером. Они забили, а мы не отреагировали так, как хотели. Но заработанным очком сегодня мы довольны», – сказал главный тренер «Краснодара».

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15 комментариев

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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ freeman123
Не был Краснодар лучше
моменты были конкретнее. структура держалась.
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Викентий Тристаграмматиков
Замены всё разрушили, ни один из тройки не попал в игру. Убирать Кривцова вообще смерти подобно, фиг знает зачем Ивич это каждый раз делает. Можно объяснить только физическим состоянием.
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воробей джек
Тренер Краснодара Илич вызывает симпатии. Буду рад если Владимир Илич и его Краснодар добьются успеха и возьмут трофей!
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Аристарх Кочубей
Ивич мужик, хорошую банду сколотил и заставил работать. Если кому то не нравится, можете уд…ся
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Виталий Киселев
тяжёлый матч , работать дальше , надо зимой усилиться , со скамейки некому в конце усилить , Эктов слабый , Кади в борьбе потерялся
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ freeman123
Структура, это все кроме Кордобы за линией мяча? Моментов реальных у Зенита больше
До гола не было никаких моментов у Зенита, кроме карявого удара Сергеева. Зенит тоже периодами оборонялся всеми, кроме Кайсеры.
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Igbin
Ответ Антон Путятин
Краснодар был лучше по мнению тренера? )))) тот случай когда лучше молчать чем говорить.
Так первые 70 минут Краснодар реально был лучше. То есть полтора тайма был лучше.
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Виталий Киселев
Ответ Антон Путятин
Краснодар был лучше по мнению тренера? )))) тот случай когда лучше молчать чем говорить.
Краснодар был лучше до забитого мяча , до конца дочитай
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