Матвей Сафонов считает, что «Краснодару» повезло в конце игры с «Зенитом» (1:1).

– Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и если бы « » забил, то я бы не удивился.

– Когда мяч в самой концовке попал в штангу, сердце екнуло?

– Но мяч же в штангу попал.

– Вы на первом месте по итогам первого круга. Ожидали такого результата?

– Мы не смотрели в турнирную таблицу. Просто выходили играть.

– Но вы же не можете не думать о борьбе за чемпионство…

– Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть.

– Каким было настроение после игры в раздевалке?

– После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.

– Сейчас наибольшие шансы на чемпионство за те годы, что вы в «Краснодаре»?

– Возможно, – сказал вратарь « ».

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