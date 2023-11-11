Сафонов про 1:1 с «Зенитом»: «Краснодар» отскочил, мягко говоря. Нам должны были забивать в конце»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов считает, что «Краснодару» повезло в конце игры с «Зенитом» (1:1).

– Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и если бы «Зенит» забил, то я бы не удивился.

– Когда мяч в самой концовке попал в штангу, сердце екнуло?

– Но мяч же в штангу попал.

– Вы на первом месте по итогам первого круга. Ожидали такого результата?

– Мы не смотрели в турнирную таблицу. Просто выходили играть.

– Но вы же не можете не думать о борьбе за чемпионство…

– Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть.

– Каким было настроение после игры в раздевалке?

– После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.

– Сейчас наибольшие шансы на чемпионство за те годы, что вы в «Краснодаре»?

– Возможно, – сказал вратарь «Краснодара».

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17 комментариев

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igls54
Матвей - красава. Приятно слышать мнение адекватных людей
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Назар Игорь
Вполне адекватная оценка. Быки здорово подсели в конце, хорошо что очко зацепили.
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Сергей Ганжа
Адекватно ответил, но после гола некрасиво себя повёл.
+19
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Евгений Цыбулин
Зато честно!Молодец Матвей!Адекватно!
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Михаил Гвоздев
Молодец!!! Правду сказал, в отличие от краснодарских болельщиков.
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DaimonD
Ну вообще сказал, как есть, в конце отскочили это точно😏
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ZarvuR2020
Вроде обидно что не дожали, но игра в целом ровная была. Ожидал ничью, ничью получил.
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SMART789
адекватный комментарий, поздравляю с победой в первом круге
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Kit244098
Мотя реалист. Похвально.
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okkervil
Объективно.
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Vlad-x
Да блин, что за фигня, адекватный человек!
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Сергей Рукавцов
ждём в Зенит))))
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