Сафонов про 1:1 с «Зенитом»: «Краснодар» отскочил, мягко говоря. Нам должны были забивать в конце»
Матвей Сафонов считает, что «Краснодару» повезло в конце игры с «Зенитом» (1:1).
– Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и если бы «Зенит» забил, то я бы не удивился.
– Когда мяч в самой концовке попал в штангу, сердце екнуло?
– Но мяч же в штангу попал.
– Вы на первом месте по итогам первого круга. Ожидали такого результата?
– Мы не смотрели в турнирную таблицу. Просто выходили играть.
– Но вы же не можете не думать о борьбе за чемпионство…
– Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть.
– Каким было настроение после игры в раздевалке?
– После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.
– Сейчас наибольшие шансы на чемпионство за те годы, что вы в «Краснодаре»?
– Возможно, – сказал вратарь «Краснодара».
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