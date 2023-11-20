Данил Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет. Пробуем разные схемы, чтобы найти баланс»

Данил Круговой объяснил, почему «Зениту» не хватало стабильности в 1-м круге Мир РПЛ.

«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер [ ], Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить.

Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс», — сказал защитник « ».

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