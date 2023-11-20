Данил Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет. Пробуем разные схемы, чтобы найти баланс»

Теги Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Данил Круговой Футбол

Данил Круговой объяснил, почему «Зениту» не хватало стабильности в 1-м круге Мир РПЛ.

«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер [Кузяев], Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить.

Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс», — сказал защитник «Зенита».

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5 комментариев

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Доктор Верховцев
Ответ Данко Лазович
и это 100500 составов возит Мирзов, как детей)))
Это они специально поддавались!
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Доктор Верховцев
Да ладно! Ща в очередной раз мы услышим про 100500
равных составов Зенита.
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Кирилл.С-Пб
Ничего страшного. Зимой 100% кого-то привезут. Главное не растерять тех кто есть из основы и отпустить "подающих надежды"
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Данко Лазович
Ответ Доктор Верховцев
Это они специально поддавались!
особенно Круг. Словно в первый раз увидел Мирзова, и признал за кумира))
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