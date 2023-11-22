В ходе драки на «Маракане» задержаны 4 аргентинца, в том числе женщина с ребенком: «Она нервничала, поэтому неуважительно отнеслась к полицейскому. Никакого расизма или чего-то подобного»

В ходе драки на «Маракане» задержаны четыре болельщика сборной Аргентины.

Об этом сообщил делегат матча отбора ЧМ-2026 Родриго Коэльо.

Напомним, матч сборных и Аргентины на «Маракане» начался с задержкой в 27 минут из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Сообщалось, что среди задержанных оказалась женщина с ребенком, оскорбившая полицейского на расовой почве, однако Коэльо опроверг эти сообщения.

«[Задержаны] четыре аргентинца, один из них доказал, что не участвовал в драке. Дело было не в расизме, а в неуважении. Не было упоминаний цвета кожи или чего-то подобного. Бразильцев [среди задержанных] не было. Все будут заслушаны, показания передадут в суд, где пройдет слушание.

[Была арестована] женщина с ребенком, которая стала жертвой неразберихи. Она нервничала и из-за этого неуважительно отнеслась к полицейскому. Без упоминаний цвета кожи, этнической принадлежности или чего-то такого», – сказал Коэльо.

Ранее подполковник особого полицейского батальона для работы на стадионах (BEPE) Вагнер Феррейра Насименто сообщил, что в общей сложности в результате беспорядков задержаны 8 человек.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?