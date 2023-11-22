Агуэро о беспорядках на «Маракане»: «Снова насилие над аргентинцами в Бразилии, с этим нужно покончить. Ребята были хороши, защищая цвета на поле и за его пределами»

Серхио Агуэро высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.

Матч Бразилия – (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

После попыток игроков успокоить болельщиков Лионель Месси увел сборную Аргентины с поля в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на 27 минут.

«И вновь насилие над аргентинцами в Бразилии. С этим нужно покончить. Это не может повториться еще раз.

Ребята вчера были хороши, защищая цвета [флага] на поле и за его пределами», – написал в твиттере бывший игрок сборной Аргентины.

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