Агуэро о беспорядках на «Маракане»: «Снова насилие над аргентинцами в Бразилии, с этим нужно покончить. Ребята были хороши, защищая цвета на поле и за его пределами»

Теги Сборная Бразилии по футболу Серхио Агуэро Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики Маракана квалификация ЧМ-2026 Южная Америка соцсети Футбол

Серхио Агуэро высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков. 

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

После попыток игроков успокоить болельщиков Лионель Месси увел сборную Аргентины с поля в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на 27 минут.

«И вновь насилие над аргентинцами в Бразилии. С этим нужно покончить. Это не может повториться еще раз.

Ребята вчера были хороши, защищая цвета [флага] на поле и за его пределами», – написал в твиттере бывший игрок сборной Аргентины.

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8 комментариев

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vzi
Как пошутил мой друг-бразилец: быть аргентинцем это уже наказание, никто этого не заслуживает. ;)
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deadjoker
Ща новый президент упразднит армию и придется дальше терпеть :))
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vzi
Ответ Arthur Jacob
Да, наказание быть соотечественником Борхеса, Кортасара, Гарделя, Пиацоллы, Шифрина и многих других. Наказание родится в стране давшей наибольшее количество ученых и нобелевских лауреатов в ЮА, в стране где впервые в мире имплантировали сердце, создали метод переливания крови и много чего еще… Ты смешно ей Богу
Ага, где инфляция 142% в год ;)

К слову испаноговорящие братия по ЛатАм не любят аргентинцев больше, чем португалоговорящих бразильцев.

América Latina menos Argentina - это не бразильцы даже придумали. ;)
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vzi
Ответ Arthur Jacob
Аргентина даже в состоянии постоянного экономического кризиса по уровню жизни и человеческого развития далеко впреди Бразилии. А не любят аргентинцев по простой причине, во первых по сути белые европейцы а не метисы, во вторых исторически всегда были более развитыми
Аргентина стремительно летит в сторону Венесуэлы. И ни о каком уровне жизни речи уже нет.
В Бразилии много бедноты, но и среднего класса уже много.
Количественно (не в процентах) бразильцев зажиточных уже больше, чем таких же аргентинцев.
Экономически это просто не сопоставимые страны.

И еще.
Объясни мне, смешному, почему болельщики сб. Аргентины такие ранимые - как ты например? Или этот клоун Агуэро.
Когда вы подкалываете - другим пофиг.
Но когда вас - как же ты завелся сразу!

С победой во вчерашней игре!
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Arthur Jacob
Ответ vzi
Ага, где инфляция 142% в год ;) К слову испаноговорящие братия по ЛатАм не любят аргентинцев больше, чем португалоговорящих бразильцев. América Latina menos Argentina - это не бразильцы даже придумали. ;)
🇺🇳 Индекс Человеческого Развития (ИЧР)
🇦🇷 — 46 место
🇧🇷 — 87 место

🇺🇳 ВВП на душу населения (ППС)
🇦🇷 — 70 место
🇧🇷 — 95 место

🇺🇳 По продолжительности жизни
🇦🇷 — 62 место
🇧🇷 — 93 место

🇺🇳 По умышленным убийствам
🇦🇷 — 4,6 убийств на 100,000 человек
🇧🇷 — 19,5 убийств на 100,000 человек
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vzi
Ответ Arthur Jacob
🇺🇳 Индекс Человеческого Развития (ИЧР) 🇦🇷 — 46 место 🇧🇷 — 87 место 🇺🇳 ВВП на душу населения (ППС) 🇦🇷 — 70 место 🇧🇷 — 95 место 🇺🇳 По продолжительности жизни 🇦🇷 — 62 место 🇧🇷 — 93 место 🇺🇳 По умышленным убийствам 🇦🇷 — 4,6 убийств на 100,000 человек 🇧🇷 — 19,5 убийств на 100,000 человек
ВВП данные какого года? По какому курсу?
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