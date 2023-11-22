Маркиньос о беспорядках на матче с Аргентиной: «Очень страшно, с поля было трудно понять, что происходит. Мы беспокоились о семьях, женщинах и детях, которых видели в панике на трибунах»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики Маракана Маркиньос квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Маркиньос рассказал о столкновениях фанатов с полицией на «Маракане».

Матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

The Athletic сообщает, что в результате стычки несколько болельщиков получили травмы.

«Мы беспокоились о семьях, о женщинах и детях, которых мы видели на трибунах в панике.

Внизу, на поле, нам было трудно понять, что происходит, было очень страшно», – сказал защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии.

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2 комментария

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Caerly
А вот если бы там был FanID!
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