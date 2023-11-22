Подполковник полиции Бразилии о беспорядках на «Маракане»: «Применили дубинки, но резиновые пули и газ не использовались, мы действовали технично. Опасность возникла из-за смешанной продажи билетов»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики Маракана квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Подполковник полиции Бразилии прокомментировал беспорядки на «Маракане».

Матч квалификации ЧМ-2026 между командами Бразилии и Аргентины начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

«Мы поняли, что организаторы мероприятия продавали билеты на все сектора смешанным образом. Это затрудняло обеспечение безопасности на «Маракане». По ходу развития событий мы обратились за поддержкой к военной полиции. На сегодняшний день задержаны 8 человек, и нам удалось подавить беспорядки путем изоляции [групп болельщиков] на трибунах. Это было очень сложно – обычно бывают места для гостей и для хозяев. Смешанная продажа билетов на «Маракане» представляла опасность.

Я считаю, что реакция [полиции] соразмерна. Есть группы фанатов, у которых больше проблем с органами правопорядка – думаю, причина была в этом. Применить силы было необходимо. Сначала мы действовали вербальными методами, а затем пришлось применить дубинки. Не использовались такие нелетальные средства, как резиновые пули и [слезоточивый] газ. Мы действовали очень технично, полиция по охране стадионов знает, что делать», – сказал Вагнер Феррейра Насименто, подполковник особого полицейского батальона для работы на стадионах (BEPE).

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10 комментариев

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masterwolw
Даже полиция техничная
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Денис Олегович
Ответ masterwolw
Даже полиция техничная
Кудесники дубинок
+7
0
+7
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RusSt
Смешанная продажа билетов на «Маракане» представляла опасность.

Это ж кто тот гений который это не понял во время продажи билетов
+5
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+5
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shishovv
Технично😂 ТТД озвучьте господа Кариоки
+4
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Российский пользователь
ну а что еще мог сказать этот мент
+3
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Артём Кочешев
как на португальском подполковник?
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catcher69
в бразилии тожы есть подполковники ???
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stubborn89
подполковник полиции Бразилиев
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