Подполковник полиции Бразилии о беспорядках на «Маракане»: «Применили дубинки, но резиновые пули и газ не использовались, мы действовали технично. Опасность возникла из-за смешанной продажи билетов»

Подполковник полиции Бразилии прокомментировал беспорядки на «Маракане».

Матч квалификации ЧМ-2026 между командами и начался с 27-минутной задержкой из-за столкновений фанатов с полицией.

Перед стартовым свистком, когда исполнялись национальные гимны стран, на одной из трибун «Мараканы», где не было разделения между фанатами хозяев и гостей, разгорелась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

«Мы поняли, что организаторы мероприятия продавали билеты на все сектора смешанным образом. Это затрудняло обеспечение безопасности на «Маракане». По ходу развития событий мы обратились за поддержкой к военной полиции. На сегодняшний день задержаны 8 человек, и нам удалось подавить беспорядки путем изоляции [групп болельщиков] на трибунах. Это было очень сложно – обычно бывают места для гостей и для хозяев. Смешанная продажа билетов на «Маракане» представляла опасность.

Я считаю, что реакция [полиции] соразмерна. Есть группы фанатов, у которых больше проблем с органами правопорядка – думаю, причина была в этом. Применить силы было необходимо. Сначала мы действовали вербальными методами, а затем пришлось применить дубинки. Не использовались такие нелетальные средства, как резиновые пули и [слезоточивый] газ. Мы действовали очень технично, полиция по охране стадионов знает, что делать», – сказал Вагнер Феррейра Насименто, подполковник особого полицейского батальона для работы на стадионах (BEPE).

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