Манчестер Сити – Ливерпуль прогноз на матч 25 ноября 2023, АПЛ

Последний тур отборочного цикла Евро-2024 (без учёта стыковых матчей Лиги наций) состоялся, и мы знаем имена 21 из 24 сборных-участниц. К этой теме мы вернёмся только спустя полгода (если не учитывать те же стыковые матчи), поэтому в нашем объективе снова матчи клубов. И снова нам выпадает честь увидеть игру чемпионата Англии с громким заголовком, ведь играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В каком состоянии будут игроки обеих команд перед очной встречей? Как для них прошёл заключительный в этом году период матчей национальных сборных?

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Манчестер Сити

Перед перерывом на игры сборных «Манчестер Сити» выдал феерический матч с «Челси», который завершился, как говорится, с хоккейным счётом 4:4. Трижды «Сити» выходил вперёд: счёт открыл Эрлинг Холанд, потом после двух пропущенных Мануэль Аканджи счёт сравнял; Холанд снова вывел команду вперёд; после очередного гола «Челси» четвёртый мяч забил Родри, но и здесь «пенсионеры» ушли от поражения. В общем, увертюра к играм сборных состоялась вполне неплохая. Лидерство «Сити» сохранил, но теперь ему предстоит его отстаивать, так как от «Ливерпуля» его отделяет всего одно очко.

Для Джека Грилиша, Фила Фодена, Кайла Уокера и всей компании из других клубов Англии последние два матча в отборе Евро-2024 вообще ничего не решали, так как англичане себе дорогу на Евро уже проложили. Правда, победа над Мальтой 2:0 и ничья с Северной Македонией 1:1 – явно не тот результат, о котором стоит кричать на всю страну и бить себя в грудь со словами о победе на Евро. Хотя Грилиш уверяет: македонское поле было настолько отвратительного качества, что играть на нём было просто невозможно.

Уж точно не озабочен вопросом участия Кевин де Брюйне, чья дружина тоже пробилась на Евро: хотя он не играл в матчах из-за полученной ранее травмы задней поверхности бедра, но в январе или феврале он вернётся на поле, а там уж ему точно не составит труда своей игрой доказать право на Евро-2024. Правда, для его «золотого поколения» турнир наверняка станет последним шансом хоть что-то выиграть. Также Бернарду Силва и Рубен Диаш (при моральной поддержке травмированного Матеуша Нуньеша) с командой добились стопроцентного результата в квалификации и готовы блеснуть на Евро-2024, на котором будет очень сложно взять и не увидеть «нашего человека в Аравии». То же самое можно сказать и про Йошко Гвардьола, команда которого вышла на Евро и уж наверняка постарается там пройти дальше четвертьфинала (Матео Ковачич из-за травмы не играл, но душой точно был с «шашечными»).

А вот Эрлинг Холанн, как уже все с грустью констатировали, опять окажется зрителем, потому как с 2000 года фатальным образом Норвегии не везёт в отборочных циклах: либо уступают пару очков ближайшему конкуренту, либо вылетают в стыках. В этот раз не повезло настолько, что оба первых места в группе себе прибрали Испания и Шотландия досрочно, а Лига наций не оставила норвежцам шансов выйти на Евро хоть каким-нибудь образом. И откровенно смешанные чувства у Хулиана Альвареса, который стал свидетелем массовой драки и избиения болельщиков на трибунах «Мараканы», хотя его сборная сумела победить бразильцев, несмотря на это свинство на трибунах и на запредельное количество фолов. Случись такая драка на трибунах «Этихада», и её зачинщики навсегда забыли бы про посещение стадионов…

Продолжая разговоры о неприятном, мы должны констатировать, что у «Сити» на текущий момент в лазарете с разными травмами находятся восемь (!) игроков. И, увы, среди них оказался Холанн, который в игре с Фарерскими островами повредил лодыжку. Сроки его восстановления пока не ясны, но есть надежда, что с «Ливерпулем» он всё-таки сыграет. Из-за повреждения, полученного на тренировке перед игрой с «Челси», в сборную Нидерландов не вызывался Натан Аке, и пока неясно, будет ли он играть с «Ливерпулем»; по ходу самого матча с «Челси» получил повреждение ноги Эдерсон, который игры бразильской сборной пропустил (ох, как же некстати для бразильцев!). Родри пропустил весь матч с Кипром из-за некоего дискомфорта, но отыграл 86 минут матча против Грузии и готов сыграть с «Челси». А вот по возвращению Джона Стоунза, у которого залечивается мышечная травма, точных сведений пока не поступало.

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Ливерпуль

Перед отъездом в расположения разных сборных игроки «Ливерпуля» разобрались с «Брентфордом»: два гола Мо Салаха и один гол Диогу Жота обеспечили ливерпульцам комфортную победу и ещё три очка. С учётом того, что «Сити» разыграл настоящую голевую драму против «Челси», завершившуюся со счётом 4:4, отставание от лидера сократилось до одного очка. В очной встрече у Юргена Клоппа будет шанс забрать себе лидерство, но по очкам у него равенство с «Арсеналом», а тот тоже не прочь замахнуться на первое место.

По ходу перерыва на матчи сборных два нидерландца из дружины Юргена Клоппа – восходящая звезда по имени Коди Гакпо и признанная легенда по имени Вирджил ван Дейк – провели матч против Ирландии, в котором одержали победу со счётом 1:0 и ознаменовали победное окончание отборочного цикла Евро-2024 и выход Нидерландов на турнир. Если никого из них не выбьет травма, то у Нидерландов есть возможность побороться за титул. А вот для ещё одного игрока, Куивина Келлехера, эта игра вообще ничего не решал, потому что ирландцы остались и без прямой путёвки, и без плей-офф Лиги наций. Обидно, но что поделаешь.

На Евро также едет Доминик Собослаи с венгерской сборной, который, забив дважды болгарам (2:2), отметил попадание на третий для венгров Евро подряд рюмкой палинки. В режиме экономии энергии сыграл за англичан Трент Александр-Арнольд, хотя для Англии победа над Мальтой 2:0 и ничья с Северной Македонией 1:1 всё-таки не являются показателем её подлинной силы. Всё покажут последующие полгода. Очень доволен уругваец Дарвин Нуньес, чья сборная уже успела победить двух латиноамериканских титанов в лице Бразилии и Аргентины: свой гол в ворота Аргентины он отпраздновал с бывшим мерсисайдцем Луисом Суаресом. Ну а о том, что значили недавние дни для Луиса Диаса и его отца, можно говорить бесконечно: важно, что имя Луиса Диаса, его игра с Бразилией и забитые им два гола объединили Колумбию.

Из неприятных новостей, как можно догадаться, выделяются травмы. В предыдущем матче против «Брентфорда» из-за травм не выступали сразу восемь подопечных Клоппа (столько же потерь сейчас номинально у команды Гвардиолы). Ожидается, что Райан Гравенберх, пропустивший и игры сборных, вернётся в строй аккурат к игре против «Сити». Ждут возвращения в строй от Ибраима Конате, Кертиса Джонса и Джо Гомеса, а вот по участию Эндрю Робертсона такого оптимизма нет: из-за травмы плеча его возвращения ждут в лучшем случае в декабре.

Прогноз

Для начала, по сложившейся традиции, обратимся к Google за краткой сводкой и входными данными. Игра состоится 25 ноября на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Как уже было выше оговорено, отставание «Ливерпуля» от «Сити» составляет всего одно очко, и это подогреет страстей: для удержания лидерства «Сити» должен однозначно выигрывать, иначе его в таком случае может обойти и «Арсенал». Да и «Тоттенхэм» не прочь посягнуть в 13-м туре на лидерство.

Номинально Google оценивает шансы команд следующим образом: 56% в пользу «Манчестер Сити», по 22% на ничью и на победу «Ливерпуля». Расходится ли эта оценка с оценкой букмекеров? Взглянем для примера на коэффициенты BetBoom и решим, на чьей стороне формально будет преимущество перед игрой.

Ответ: нет, не расходится здесь ничего. Букмекерская контора BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исходы встречи: на победу «Манчестер Сити» предлагается коэффициент 1.7, на ничью он составляет 4.39, а на победу «Ливерпуля» достигает 4.49. Если расхождение и есть, то минимальное: возможно, что при определении коэффициентов Google округлил в меньшую сторону проценты на ничью или в большую сторону проценты на победу «Ливерпуля». Невзирая на травмы, номинально букмекеры отдают предпочтение «Сити»: видимо, они уверены в полной готовности Холанна ко встрече. И это логично: «Сити» было бы очень сложно в игре без норвежца. Коэффициенты на двойные шансы (два исхода) тоже отдают явное предпочтение «Манчестер Сити»: на победу Гвардиолы или ничью, равно как и на победу любой из команд, коэффициент составляет 1.22, в то время как на ничью или победу «Ливерпуля» кэф достигает отметки 2.17. Разница в 0.95 пунктов здесь кажется просто сокрушительной.

Следующим пунктом программы станет тотал. Перед этой игрой букмекеры отдают предпочтение тоталам больше 3 за 1.77 и меньше 3 за 2.1. Чтобы определить, от чьих именно результатов отталкивается BetBoom, нам необходимо просмотреть результаты пяти предыдущих встреч у «Сити» и у «Ливерпуля». И начнём мы с хозяев, то есть с «Сити».

25 октября. Лига чемпионов. Янг Бойз 1:3 Манчестер Сити.

29 октября. Премьер-Лига. Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити.

4 ноября. Премьер-Лига. Манчестер Сити 6:1 Борнмут.

7 ноября. Лига чемпионов. Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз.

12 ноября. Премьер-Лига. Челси 4:4 Манчестер Сити.

Беспроигрышная серия «Сити» составляет 6 матчей, но победная была прервана как раз матчем с «Челси», ведь на 5-й компенсированной минуте Коул Палмер с пенальти как раз и отобрал у «горожан» победу. Но что касается тотала, то отметка больше 2.5 (за неё предлагается 1.49 на этот матч) была пробита во всех пяти случаях. Трижды имел место вышеозначенный тотал больше 3 или больше 3.5 (кэф на него 2.26). Максимально предусмотренный тотал больше 5.5 сейчас предлагается за 6.47, но он уже состоялся дважды (!) в играх Гвардиолы. Велик соблазн сказать, что его можно пожелать и в третий раз, но игрокам после матчей сборных уж точно не до этого. Ну и забегая вперёд, напомним: из Кубка лиги «Сити» вылетел, а «Ливерпуль» ещё там играет. Пойдёт ли на пользу растяжение сил в стратегическом смысле? Посмотрим.

А теперь настало время обратиться к пяти предыдущим играм «Ливерпуля», который в этом сезоне играет в Лиге Европы УЕФА. И неожиданных результатов там хватает.

29 октября. Премьер-лига. Ливерпуль 3:0 Ноттингем Форест.

1 ноября. Кубок лиги. Борнмут 1:2 Ливерпуль.

5 ноября. Премьер-лига. Лутон 1:1 Ливерпуль.

9 ноября. Лига Европы. Тулуза 3:2 Ливерпуль.

12 ноября. Премьер-лига. Ливерпуль 3:0 Брентфорд.

За минувшие пять матчей мерсисайдцы дважды остались без победы: в первом случае они в гостях сыграли с балансирующим на грани зоны вылета дебютантом Премьер-Лиги «Лутон Таун» со счётом 1:1, а затем опять же в гостях уступили «Тулузе» в Лиге Европы со счётом 2:3. В трёх случаях общий тотал забитых мячей в играх мерсисайдцев составил ровно 3 мяча (то есть можно говорить о сыгранном тотале меньше 3.5, что эквивалентно 1.68). Один раз с «Лутоном» тотал был меньше 2.5 (поставить можно за 2.72). Разве что с «Тулузой» он получился больше 4.5 (ставка с кэфом 3.73), но толку… Вообще «Ливерпуль» сыграл три гостевые встречи подряд с разными исходами, забив хотя бы по одному разу. В этот раз в гостях будет тоже крайне сложно.

Если конкретнее говорить о том, кто сколько забьёт, то голы ждут от обеих команд сразу: кэф 1.49 на то, что сыграет событие «Обе команды забьют – да» (на ответ «Нет» можно зарядить с кэфом 2.67). В частности, от «Сити» можно уверенно ждать тотал больше 1.5 за 1.53 (против тотала меньше 1.5 за 2.73), исходя из того, что они в последних пяти матчах уверенно забивали как минимум три. Но забить в шестой раз подряд три мяча в матче будет сложновато (кэф 2.62 на тотал больше 2.5). Что касается ливерпульцев, то на них более предпочтителен тотал больше 1 (за 1.78) или меньше 1 (за 2.08). Сами видите, что их результативность не такая высокая, как у горожан, а с учётом того, кто будет играть первым номером, один гол может стать максимум их возможностей (на то, что «Ливерпуль» не забьёт ни разу, кэф составляет 3.23).

Следующим пунктом нашего обсуждения (очень небольшим по размеру) станут форы. В этот раз BetBoom предлагает участникам фору на хозяев (-1) за 2.16 или на гостей (+1) за 1.73. Преимущество хозяев явное, поэтому возможность реализации этой форы расценивается как вполне вероятная. Возможно увидеть и более крупную фору (-1.5) за 2.82, но для этого необходимо продавить оборону противника. Или же дождаться какой-нибудь грубой ошибки наподобие той, которую совершил Ромеро в матче «Челси» и «Тоттенхэма» (правда, с реализацией моментов тогда «Челси» припозднился). Нулевая фора оценивается скромно для «Сити» в виде кэфа 1.34, а вот для «Ливерпуля» она составляет уже 3.41 – ещё выше, чем коэффициент на фору (-1.5) для «Сити».

А завершим мы обзором коэффициентов на авторов голов. Имя явного фаворита вы явно угадаете: кэф на его гол составляет 1.727, на дубль достигает отметки 4, а на хет-трик и вовсе 12. Если норвежец вернётся в строй, то в его руках будет судьба всей встречи. На гол Хулиана Альвареса можно поставить с кэфом 2.3, причём на его дубль кэф вырастет аж до отметки 8. У гостей фаворитом среди голеодоров является Мо Салах, на гол которого коэффициент составляет 2.875 (с коэффициентом 12 на дубль). Ниже него идут Мика Гамильтон с кэфом 3.2, а также Фил Фоден и Джек Грилиш (на обоих кэф составляет по 3.75).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.26.

Исход матча у букмекеров вопросов не вызывает, в то время как над тоталом хорошо бы подумать. Всё будет зависеть от того, кто именно из травмированных действительно успеет восстановиться к началу матча: у «Сити» и «Ливерпуля» есть игроки, пропускавшие матчи сборных. От этого будет зависеть зрелищность матча. Мы полагаем, что те, кто отвечают за атаки и завершающие удары в частности, всё-таки вернутся в строй и обеспечат высокую результативность встречи.

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