Где смотреть Манчестер Сити – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 25 ноября
В субботу, 25 ноября, сыграют Манчестер Сити и Ливерпуль в 13 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
Комментарии