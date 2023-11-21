Где смотреть Манчестер Сити – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 25 ноября

В субботу, 25 ноября, сыграют Манчестер Сити и Ливерпуль в 13 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Сити – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

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