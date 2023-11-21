Райо Вальекано — Барселона: прогноз на матч 25 ноября 2023, Ла Лига

25 ноября пройдут матчи 14 тура чемпионата Испании по футболу. В рамках тура сыграют «Райо Вальекано» — «Барселона». Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Кампо де Вальекас». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Каталонский клуб ожидаемо получил статус фаворита встречи. После домашнего поражения от «Реала» «Барселона» одержала две победы. У «Райо Вальекано» всего две победы в чемпионате с начала сентября. В пяти последних турах у «пчел» три ничьи, поражение и победа. С разницей голов и 6 очками команда на 11 месте на этом отрезке. У сине-гранатовых три победы, ничьи и поражение в пяти турах Ла Лиги. Разница голов 7:5. Это пятый результат на этой дистанции. По игре дома «Райо Вальекано» на 14 месте в турнире с 6 очками. «Барселона» с 12 на четвертом месте по игре на выезде.

Прошлый сезон получился удачным для «пчел» в плане очных игр. «Пчелы» на домашней арене были сильнее 2:1, а в гостях сыграли вничью 0:0. «Райо Вальекано» не проигрывает «Барселоне» в четырех матчах, одержав три победы в них. Всего команды провели 43 очных матча. Баланс побед 27:7 в пользу «Барселоны» при 9 ничьих и разнице голов 123:38. На чемпионат Испании пришлись 40 матчей: 7 побед «Райо Вальекано», 9 ничьих и 24 победы «Барселоны». Разница голов 115:36 в пользу сине-гранатовых. На отрезке в 10 очных игр Ла Лиги у «Барселоны» шесть побед, одна ничья и три поражения. Разница голов 25:11. На домашней арене у «Райо Вальекано» четыре победы и шесть поражений. Разница голов 28:9 в пользу каталонской команды.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: ТБ2,5, победа «Барселоны», «Обе забьют — да», гол «Райо Вальекано», победа «Райо Вальекано» с форой +1.

Райо Вальекано

В последней игре чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» проиграл на домашней арене «Жироне». Поражение со счетом 1:2. Уже на 5 минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Альваро Гарсии. Еще до перерыва Артем Довбик сравнял счет, забив с передачи Виктора Цыганкова на 42 минуте. Победный гол «Жирона» забила на 65 минуте усилиями Савио.

«Пчелы» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками, но отстают от еврокубковой зоны всего на 4 очка. В 13 турах у команды Франсиско Родригеса четыре победы, шесть ничьих и три поражения. Разница голов 15:17. В топ-14 чемпионата только «Лас-Пальмас» забил меньше. В топ-11 Ла Лиги больше пропустила «Валенсия».

Результаты «Райо Вальекано» в пяти играх:

Ла Лига, «Райо Вальекано» — «Жирона» 1:2;

Ла Лига, «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано» 0:0;

Кубок Испании, «Атлетико де Лугонес» — «Райо Вальекано» 0:6;

Ла Лига, «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» 2:2;

Ла Лига, «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» 0:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды шесть ничьих, одно поражение и три победы. Разница голов 17:9. В статусе хозяев у «Райо Вальекано» четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 15:19.

Интересные статистические факты по игре «Райо Вальекано»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Альваро Гарсия 4+1, Бебе 4+0, Радамель Фалькао 3+0, Исаак Паласон 2+1, Унаи Лопес 0+2;

Самые результативные игроки в Ла Лиге: Альваро Грасия 4+1, Исаак Паласон 2+1, Бебе 2+0, Рауль Де Томас 0+2, Унаи Лопес 0+2;

«Райо Вальекано» без побед в 4 домашних матчах;

У «Райо Вальекано» одно поражение в 10 официальных матчах;

Команда пропускает в 9 из 10 домашних матчах;

Обе команды забивали в четырех последних и 8 из 10 домашних матчах;

Не менее 3 голов забивается в 11 из 13 домашних матчах в чемпионате;

Команды сыграла вничью в 6 из 8 матчах;

«Райо Вальекано» забивает до перерыва в 5 домашних встречах;

«Райо Вальекано» пропускает в первом тайме в 4 играх дома;

«Райо Вальекано» не проигрывает в 4 очных матчах, одержав 3 победы.

К игре с «Барселоной» команда подходит без серьезных потерь в составе.

Прогноз на матч Балтика – Спартак

Барселона

Перед паузой в чемпионате «Барселона» на домашней арене обыграла «Алавес». Победа со счетом 2:1. Сине-гранатовым пришлось отыгрываться. «Алавес» вышел вперед уже на первой минуте матча. Голом отличился Саму Омородиона. Оба гола каталонский клуб забил во втором тайме. На 53 минуте Роберт Левандовский сравнял счет, на 78 вывел «Барселону» вперед. Второй мяч забит с пенальти.

В турнирной таблице «Барселона» на третьем месте с 30 набранными очками. Лидирует в турнире «Жирона» с 34 очками, на два меньше у «Реала». У «Барселоны» девять побед, три ничьи и одно поражение в 13 турах. Разница голов 26:13. По забитым мячам каталонцы уступают не только двум первым командам турнира, но и «Атлетико», занимающего четвертое место. По пропущенным голам «Барселона» на третьем месте после «Реала» с 9 мячами, «Атлетико» и «Лас-Пальмаса» с 12.

Результаты «Барселоны» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Барселона» — «Алавес» 2:1;

Лига чемпионов, «Шахтер» — «Барселона» 1:0;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — Барселона» 0:1;

Ла Лига, «Барселона» — «Реал» Мадрид 1:2;

Лига чемпионов, «Барселона» — «Шахтер» 2:1.

На официальном уровне у каталонского клуба шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 13:9. На выезде у «Барселоны» четыре победы, три ничьи и три поражения в 10 играх. Разница голов 14:14.

Интересные статические факты по игре «Барселоны» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Роберт Левандовский 8+3, Ферран Торрес 5+1, Жоау Феликс 3+3, Илкай Гюндоган 1+5, Рафильня 2+2;

Самые результативные игроки в Ла Лиге: Роберт Левандовский 7+3, Илкай Гюндоган 1+3, Ферран Торрес 3+0, Рафинья 2+1, Жоау Кансело 2+1;

«Барселона» не проиграла 7 из 8 гостевых матчей;

«Барселона» не проигрывает в 6 гостевых матчах чемпионата;

В 4 из 5 матчах Ла Лиги в гостях забивают обе команды;

Как минимум 3 гола забивается в 8 из 11 матчах в чемпионате;

Обе команды забивали в 8 из 10 гостевых играх «Барселоны» в Ла Лиге;

«Барселона» одержала 9 побед в 12 играх;

«Барселона» победила в 13 из 17 очных встречах;

«Барселона» выиграла 7 из 9 гостевых очных игр;

«Барселона» забивает после перерыва в 5 гостевых матчах;

«Барселона» забивает в 12 играх подряд;

В 5 гостевых матчах «Барселона» забивает последней.

Последний матч пропустил Серджи Роберто из-за травмы. Из-за дисквалификации не играл Гави. В матче за сборную полузащитник получил травму и вероятно выбыл до конца сезона.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Райо Вальекано — Барселона

«Барселона» не обыгрывает «Райо Вальекано» в четырех матчах, проиграв в трех из них. У сине-гранатовых хорошая возможность прервать неудачную серию. У «пчел» всего одна победа в восьми турах чемпионата, но при этом «Райо Вальекано» проиграл только раз, в шести встречах зафиксирована ничья. На домашней арене у «Райо Вальекано» всего одна победа в текущем чемпионате.

Коэффициенты на матч «Райо Вальекано» — «Барселона» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Райо Вальекано» — 5,26;

Ничья — 4,12;

Победа «Барселоны» — 1,64;

ТБ2,5 — 1,72;

ТМ2,5 — 2,15;

«Обе забьют — да» — 1,74;

«Обе забьют — нет» — 2,11.

«Райо Вальекано» в текущем сезоне удачнее выступает в гостевых встречах. На домашней арене «пчелы» пропускают больше, чем в гостях — 14 против 3. На выезде у «Райо Вальекано» третий результат в чемпионате. «Пчелы» достаточно неуступчивый соперник. Команда борется до последнего. Вничью завершились 6 из 13 матчей в чемпионате. «Райо Вальекано» старается играть от обороны. У «Барселоны» есть проблемы с игрой в текущем чемпионате. Проблем добавит и травма Гави, который был важен для игры команды Хави. На дистанции в 8 игр чемпионата у каталонского клуба нет ни одной победы с разницей в два или более гола. У «пчел» всего одно поражение в чемпионате с разницей более гола. Ставка на матч — победа «Райо Вальекано» с форой +1 с коэффициентом 1,76 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Райо Вальекано — Барселона

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥