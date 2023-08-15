Неймар надеется вернуться в «Барселону» после 2 сезонов в «Аль-Хилале» (L’Equipe)
Неймар надеется вернуться в «Барселону» после 2 сезонов в «Аль-Хилале».
31-летний бразилец не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на один год, сообщает L’Equipe.
Он хочет вернуться в каталонский клуб перед ЧМ-2026.
Сообщалось, что за 2 года в Саудовской Аравии форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.
При этом аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.
При этом Неймар рассчитывал на возвращение в «Барсу» в это межсезонье и был готов снизить требования по зарплате. Но этому помешали финансовые ограничения, которые есть у клуба.
«ПСЖ» от продажи Неймара в Саудовскую Аравию выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.
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Вот и разница между великими и талантами
Неймар в начале 10-х был следующим после Месси и Роналду, но не добился даже половины, чего добились эти монстры !
Вот что значит талант, без труда !
Жаль,конечно.
Полностью не оправдал ожиданий, самое главное, своих, а также всех любителей футбола.