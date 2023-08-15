Неймар надеется вернуться в «Барселону» после 2 сезонов в «Аль-Хилале» (L’Equipe)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар надеется вернуться в «Барселону» после 2 сезонов в «Аль-Хилале».

31-летний бразилец не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на один год, сообщает L’Equipe.

Он хочет вернуться в каталонский клуб перед ЧМ-2026.

Сообщалось, что за 2 года в Саудовской Аравии форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

При этом аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

При этом Неймар рассчитывал на возвращение в «Барсу» в это межсезонье и был готов снизить требования по зарплате. Но этому помешали финансовые ограничения, которые есть у клуба. 

«ПСЖ» от продажи Неймара в Саудовскую Аравию выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

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14 комментариев

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BlackJesus
В качестве инвестора?
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ZA.RMA
Кому он будет нужен там через 2 года?)
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Олег Комисаров
Ответ ZA.RMA
Кому он будет нужен там через 2 года?)
Сможет выкупить Барсу сам)))
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Ahmet Sahetmyradow
Да,да так мы и поверили
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User 0234
Также Барса через 2 года: Какой Неймар?
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Karl0709
Да на ### он нужен Барселоне )))
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Hella black
Надежда умирает последней
Любовь уже давно прошла,а Вера в Нея была продана Парижу
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fcb812
🤣🤣🤣🤣🤙
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Agent Smith
"Надейся и жди"⚽️
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Tseren031293
Очень жаль, что такой исход, надеялся, что и дальше будет травмироваться в 1/8 или в 1/4 ЛЧ
Неймар и Азар были след. после Месси и Роналду
Вот и разница между великими и талантами
Неймар в начале 10-х был следующим после Месси и Роналду, но не добился даже половины, чего добились эти монстры !
Вот что значит талант, без труда !
Жаль,конечно.
Полностью не оправдал ожиданий, самое главное, своих, а также всех любителей футбола.
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Vatikan
Если и в Барсу, то сейчас, потом уже без вариантов. Только скитание по аравиям, америкам. В лучшем случае в анжи
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Олег Комисаров
Сможет выкупить Барсу сам)))
но сможет купить себе пару сезонов)) будет сам платить чтобы играть а не ему
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