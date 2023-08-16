Деку о Неймаре: «При нынешнем финансовом положении «Барсы» такой трансфер был невозможен»

Деку рассказал, почему трансфер Неймара в «Барселону» не состоялся.

Ранее 31-летний бразилец перешел в саудовский «Аль-Хилаль» из «ПСЖ».

«Все знают, что в данный момент, к сожалению, при нашем финансовом положении такой трансфер был невозможен. Нужно было искать взаимопонимание с «ПСЖ» или арабами, чего не случилось», – сказал новый спортивный директор «Барселоны».

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