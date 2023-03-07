Неймара могли прооперировать в 2017-м, чтобы снизить травматичность. «ПСЖ» отказался из-за стоимости трансфера

«ПСЖ» знал о склонности к травмам с момента трансфера из «Барселоны».

Как сообщает L’Equipe, с момента перехода в «ПСЖ» в 2017 году Неймар пропустил из-за травм 43% матчей. Сообщается, что при медицинском обследовании для «ПСЖ» было обнаружено, что правая нога Неймара «в плохом состоянии» и операция была бы лучшим решением, чтобы избежать частых травм. Однако клуб отказался от хирургического вмешательства, учитывая рекордную сумму трансфера игрока (Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро, что по сей день считается рекордом – Sports.ru).

В матче Лиги 1 с «Лиллем» в феврале форвард «ПСЖ» получил травму голеностопа, из-за которой пропустит остаток сезона. В ближайшие дни Неймар перенесет операцию по восстановлению связок.

Неймар вылетел до конца сезона. Из-за травм пропустил почти 2 года из 6 в «ПСЖ» 😲