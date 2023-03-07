Неймара могли прооперировать в 2017-м, чтобы снизить травматичность. «ПСЖ» отказался из-за стоимости трансфера

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар деньги Футбол

«ПСЖ» знал о склонности Неймара к травмам с момента трансфера из «Барселоны».

Как сообщает L’Equipe, с момента перехода в «ПСЖ» в 2017 году Неймар пропустил из-за травм 43% матчей. Сообщается, что при медицинском обследовании для «ПСЖ» было обнаружено, что правая нога Неймара «в плохом состоянии» и операция была бы лучшим решением, чтобы избежать частых травм. Однако клуб отказался от хирургического вмешательства, учитывая рекордную сумму трансфера игрока (Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро, что по сей день считается рекордом – Sports.ru).

В матче Лиги 1 с «Лиллем» в феврале форвард «ПСЖ» получил травму голеностопа, из-за которой пропустит остаток сезона. В ближайшие дни Неймар перенесет операцию по восстановлению связок.

Неймар вылетел до конца сезона. Из-за травм пропустил почти 2 года из 6 в «ПСЖ» 😲

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12 комментариев

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Max Payne
Ответ TheFrosty
Лоботомию хотели сделать?
По себе судишь?
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TheFrosty
Лоботомию хотели сделать?
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chouchou
Ответ Cruel Snake
43% матчей! 43! 222 мульта. А главная цель ЛЧ так и не покорилась да и навряд-ли
180 млн Мбаппе - ЛЧ так и не покорилась
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chouchou
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Новость явно не соответствует действительности. В сезоне 2017/2018 (первый сезон во Франции) он провел порядка 20 матчей и получил травму перед ответной игрой с Реалом. Тогда же клуб настоял на операции, которую ему сделали, и он выбыл до конца сезона. Проблема в том, что костоломы из чемпионата Франции специально его ломают из-за его финтов. Не можешь остановить, тогда ломай его. Игроки Сент-Этьена не дадут соврать. ПСЖ тут не причем.
и сербы тоже
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Fan de PSG depuis 2002
Новость явно не соответствует действительности. В сезоне 2017/2018 (первый сезон во Франции) он провел порядка 20 матчей и получил травму перед ответной игрой с Реалом. Тогда же клуб настоял на операции, которую ему сделали, и он выбыл до конца сезона. Проблема в том, что костоломы из чемпионата Франции специально его ломают из-за его финтов. Не можешь остановить, тогда ломай его. Игроки Сент-Этьена не дадут соврать. ПСЖ тут не причем.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Какая сущность? Где вы ее увидели? В 2017 /2018 годах он провел около 20 матчей и перед ответной игрой с Реалом получил травму. Тогда же ему сделали операцию. Он выбыл до конца сезона.

Эта новость не соответствует действительности. Он в 2018-м был прооперирован. Но если дуболомы из чемпионата Франции в качестве мести ломают его из-за его финтов, то ПСЖ тут причем?

Вы хотя бы чекайте факты, прежде чем писать такую дичь.
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Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
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igls54
Нет бы вовремя подрезать птице крылья!
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Sevuska
Здоровье важнее денег .
Здоровье за деньги не купишь .
Всех денег не заработаешь .
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Фанат Лионеля Месси
Самый провальный трансфер в истории футбола ,ну ,разве только Азар может поспорить
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Cruel Snake
43% матчей! 43! 222 мульта. А главная цель ЛЧ так и не покорилась да и навряд-ли
+4
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Артём Горбенко
становится регулярным явление, когда подающие надежды игроки превращаются в хрусталь, отказываясь от операций
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Барсик Юрана
А ну тогда точно не было бы травм
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