Сабо о Мудрике: «Слабоватый парень. Хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. В «Шахтере» получал пространство, здесь – одни потери»

Йожеф Сабо раскритиковал вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Он слабоватый парень. Если он в « » как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. Здесь – одни потери. Никто с ним не занимается. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Шевченко, где рассказывал, как он должен вести себя на поле.

Мудрик этого не знает. Он хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. Однако иногда нужно самому опуститься за мячом. Вспомните хотя бы Кейна. Откуда он отдал голевую передачу? Вот с этого нужно брать пример», – приводит слова бывшего тренера сборной телеграм-канал «УПЛ ТБ».

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