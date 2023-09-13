Сабо о Мудрике: «Слабоватый парень. Хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. В «Шахтере» получал пространство, здесь – одни потери»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Йожеф Сабо Михаил Мудрик Футбол

Йожеф Сабо раскритиковал вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Он слабоватый парень. Если он в «Шахтере» как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. Здесь – одни потери. Никто с ним не занимается. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Шевченко, где рассказывал, как он должен вести себя на поле. 

Мудрик этого не знает. Он хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. Однако иногда нужно самому опуститься за мячом. Вспомните хотя бы Кейна. Откуда он отдал голевую передачу? Вот с этого Мудрику нужно брать пример», – приводит слова бывшего тренера сборной Украины телеграм-канал «УПЛ ТБ».

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50 комментариев

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TFP_Sports
Ну как тут не вспомнить легендарную фразу великого Игоря Гамулы «Выпустил второго форварда, думал, что он нам поможет, а он нам поможет только умереть»
+68
0
+68
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Элдор ШоуУродов
Для беговых видов лёгкой атлетики Мудрик, возможно, и стоит тот оверпрайс, который за него выложил Боули, но вот для футбола его красная цена — 10-15 лямов, не более того 🤷‍♂️
+31
-4
+27
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QWertY
Просто выкинули 100 млн за этого бегунка. Маатсен как игрок лучше
+31
-5
+26
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Локоть Артеста
Наконец-то хоть кто-то говорит о том что Мудрик нулевой. Его единственным плюсом является скорость, но на одной скорости карьеру в футболе не сделать. Мышление парня катастрофически не успевает за скоростью. Вот отсюда косяк за косяком. Вспомните Квинси Овусу-Абейе.
+17
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+16
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DanielCarvalho
Сабо—-> миротворец
+15
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seka@
Об игроке говорит его статистика: 67 игр за всю карьеру и 9 голов (из которых два с пенальти). Всё! Ценник в 100 млн можно расценивать, как скрытая помощь Украине.
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CJ7
Хочется, что ему дали мяч, и он на скорости сибаса в свой двор и больше никогда не возвращался
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TFP_Sports
Ответ Rhett Butler
Артета же его тоже сильно хотел, это говорит о многом. Игрок он скорее всего качественный, просто оказался не в то время не в том месте...
О чем это говорит ? с каких пор испанский физрук показатель хоть чего либо вообще ?
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9wkbc9rjcb
Вот если сравнить статистику за карьеру Мудрика и Заболотного(ЗЕ) последний должен стоить по Челси пол миллиарда.
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majestic1980
Ого! Оказывается есть украинские спецы, которые объективно оценивают Мудрика, а не заводят мантру о блестящем таланте исключительно из-за национальной солидарности
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Alex1104
Ответ Элдор ШоуУродов
Для беговых видов лёгкой атлетики Мудрик, возможно, и стоит тот оверпрайс, который за него выложил Боули, но вот для футбола его красная цена — 10-15 лямов, не более того 🤷‍♂️
В беговых видах ЛА он из квалификации не выйдет.
Да и денег там столько нет.
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majestic1980
Ответ KMR
В чем он спец? Выиграл 2 чемпа,когда ДК было с бюджетом в 5 раз больше любого клуба? Сборная при нем играла в отвратительный футбол
Ну извините, мнение Лобановского услышать не представляется возможным
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majestic1980
Ответ TFP_Sports
Ну как тут не вспомнить легендарную фразу великого Игоря Гамулы «Выпустил второго форварда, думал, что он нам поможет, а он нам поможет только умереть»
Легенда!
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Инженер Управляющий
намудрили в Челси с этим бегунком
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seka@
Ответ Aleksey Yashin
Вспоминается как в ЦСКА пришёл Ахмед Муса. Носился по бровке как угорелый, только толку никакого не было от этого. Но Слуцкий как-то смог слепить из него добротного футболиста. Может и Почеттино получится что-то толковое сделать с Мудриком.
Если из него ещё надо что-то лепить, то тогда цена на него должна быть посылка с салом и горилка
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s3mp3riuv3nis
Ответ *MVP*
70, а не 100
да он и 20 не стоит, ну не может игрок из днищенского упл иметь ценник ни в 70, ни в 100. Из чемпионшипа же никто игроков за такое бабло не покупает, а чемпионшип уровнем выше упл
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No Comment
часто писал что мудрик распиаренный переоцененый игрок, который скоро окажется на свалке
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Aleksey Yashin
Вспоминается как в ЦСКА пришёл Ахмед Муса. Носился по бровке как угорелый, только толку никакого не было от этого. Но Слуцкий как-то смог слепить из него добротного футболиста. Может и Почеттино получится что-то толковое сделать с Мудриком.
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Vedved
Ответ lemming
может просто трава в Англии не той системы?
Не такая забористая?😅
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Акира_1
Ответ QWertY
Просто выкинули 100 млн за этого бегунка. Маатсен как игрок лучше
Мудрик даже не заслуживает все эти комментарии от футболистов и экспертов о себе.
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ KMR
Когда Фреда втюхали,то 1,5 года был ни о чем. Подождем
Фред таким и остался. Единственное что у него было это выносливость
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Nohcho Kurbanov
Ответ QWertY
Просто выкинули 100 млн за этого бегунка. Маатсен как игрок лучше
70 млн, 30 бонусы и скорее за игру они эти бонусы не получат
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a2wai
Вот видите, даже свои уже признают, что он бездарь, которого Челси взял за очевидный оверпрайс.

Причем Сабо далеко не последним был футболистом в Украине и к его мнению стоит прислушаться.
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Andrey Ashhabadskiy
мыдрик нуль!
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adekvat11
Хоть один разумный эксперт по мудрику появился.
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