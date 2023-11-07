Судаков о Мудрике: «Он говорит, что в Англии нет похожего на меня игрока, который отдавал бы ему топовые пасы. Возможно, из-за этого вы еще не видели его на топ-уровне»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Георгий Судаков Михаил Мудрик Футбол

Георгий Судаков рассказал об общении с Михаилом Мудриком.

«Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если я перееду в Англию. Как адаптироваться, как войти в темп игры, так что для меня это очень полезные советы.

Он рекомендует как можно быстрее переходить в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что для развития игры это помогает быстрее адаптироваться физически и психологически.

У Миши огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, по которой вы еще не видели его на топ-уровне в Англии, заключается в том, что там, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдавал бы ему топовые передачи!» – сказал полузащитник «Шахтера» в интервью The Telegraph. 

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18 комментариев

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depressrain
АПЛ просто не тянет уровень Мудрика. Всем очевидно
+44
0
+44
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Aleksandr Alferov
Они такие смешные)
+26
0
+26
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Bazilic
Вот Энцо удивится, прочитав это…
+17
0
+17
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Паненка Смолова
Ну Челси нужно срочно брать Чудакова лямов за 60, и можно без проблем оформлять выход в Чемпионшип
+11
0
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Alex1104
Второго Челси не потянет...
+10
0
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adekvat11
у этого парня сумасшедшая статистика в чемпе Украины, целых 0 крутых паса и 2 гола. АПЛ ждёт не дождётся этого кудесника.
+10
0
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Максим Столбов
Мудрик слишком великий для современного футбола. Мы осознаем его величие только спустя годы. Непризнанный талант.
+7
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+7
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donatodonatore
Суть интервью ясна. Всех украинцев в АПЛ. И по возможности в Челси. Мудрику под пас.
+6
0
+6
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Killiannnn
Мудрик даже вчера выглядел как потерянный ребенок на базаре, ни одного не обвел, а просто оббегал из-за гиганских провалов в обороне ТТХ
+4
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+4
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Hong Kil
ахахах а еще он сказал, что ему не хватает соперников по чемпионату Украины. А то здесь никто на них не похож.
+2
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AminO2
Что Англия? Привыкли чуть что: Англия, Англия...
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artem saribekyan
Судакову надо тоже букву в фамилии на ,,М" поменять...
Точно будут как братья...
А его друг ,оказывается, считает Челси весь своей прислугой; у него очень большие заслуг перед футболом.
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Maratik1982
почему то все время хочется назвать его не Мудрик а Дурик!!! больше подходит
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huntoil11
Ответ depressrain
АПЛ просто не тянет уровень Мудрика. Всем очевидно
Не всем
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Юрий Стеклов
Ответ Андрей Федоров
ну вот, а был бы Головин в статье, вы бы сейчас слюнной от злобы пыхтели
Кто «вы»?) я за Саню вообще супер рад как сезон проводит. Да и предыдущие тоже был один из лидеров и проблема основная в супер не стабильном Монако.
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