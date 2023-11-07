Судаков о Мудрике: «Он говорит, что в Англии нет похожего на меня игрока, который отдавал бы ему топовые пасы. Возможно, из-за этого вы еще не видели его на топ-уровне»
Георгий Судаков рассказал об общении с Михаилом Мудриком.
«Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если я перееду в Англию. Как адаптироваться, как войти в темп игры, так что для меня это очень полезные советы.
Он рекомендует как можно быстрее переходить в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что для развития игры это помогает быстрее адаптироваться физически и психологически.
У Миши огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, по которой вы еще не видели его на топ-уровне в Англии, заключается в том, что там, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдавал бы ему топовые передачи!» – сказал полузащитник «Шахтера» в интервью The Telegraph.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Точно будут как братья...
А его друг ,оказывается, считает Челси весь своей прислугой; у него очень большие заслуг перед футболом.