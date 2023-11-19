«Мудрик прибавляет с каждым месяцем и показывает отличные результаты в «Челси» и сборной. Он был под огромным давлением, приехав в Англию». Гендиректор «Шахтера» о вингере

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик постепенно раскрывается в «Челси», уверен Сергей Палкин.

«Он прибавляет с каждым месяцем.

Михаил, приехав в Англию, находился под огромным давлением со стороны журналистов и фанатов, и он был совсем один.

Предыдущие три года он играл на пустых стадионах из-за пандемии коронавируса и событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru).

У него был сложный период в Англии, но теперь этот этап позади. Сейчас Мудрик показывает отличные результаты в «Челси» и сборной Украины», – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью La Repubblica.

22-летний Мудрик забил 2 гола за 10 матчей в АПЛ в текущем сезоне. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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21 комментарий

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
10 игр 2 года отличный результат за 100 лямов
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Док163
А что бы у него и дальше все хорошо получалось, его внесли в базу уклонистов!
+24
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PIT-BUL
если это его максимум... то сочувствую челси
+14
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Groznyi2024
2 гола в 10 матчах, атакующий игрок за 70 млн, топище, конечно. Куда там Беллингему до него
+11
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+8
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Funny lepka
Ответ Artem Piatkov
Сам факт, что Мудрик играет в АПЛ - огонь🔥 Не то что условный бездарь Кокорин, для которого Чемпионат Кипра - предел счастья
Кокорин был в свое время звездой и топарем, а Мудрик пока в основном звезда мемов
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Funny lepka
Ответ Funny lepka
Кокорин был в свое время звездой и топарем, а Мудрик пока в основном звезда мемов
Но не отрицаю, что Мудрик может заиграть.Все в его ногах и руках
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roma.atyakshev
украинцы, как обычно, живут в своей какой-то реальности, которая с реальными фактами не пересекается.
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УльтраПравый
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Зашевелился парень, не хочет быть мехводом Леопарда, ой не хочет)) Это Мудрое решение)
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Мыкола
Ответ roma.atyakshev
украинцы, как обычно, живут в своей какой-то реальности, которая с реальными фактами не пересекается.
Древнейшая нация. Минимум 100 тысяч лет. А Вы как хотели? Имеют право))
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deadjoker
Прибавил дико конечно. Из спортзала уже дорос до лавки. Жаль понимание футбола у него не прибавляется совсем.
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Amalfitano
Челси будет тянуть его до последнего. Раз в 2 месяца будут всем напоминать, что он топ игрок и надо немного подождать. А по факту игрок хороший, но не для топ клуба. Скажем игрок для Дортмунда, Байера, Аталанты и т.д.
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Никита Алексеев
Шахтеру еще деньги не начали поступать что ли? Все пиарить пытаются
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Eden Hazard
самое забавное в том, что Почеттино, кипримеруч пару раз за 4 месяца сказал про Мудрика. И то, отвечая на вопросы. А вот чуваки из Шахтера говорят о нем без остановки)
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Юрий Плужник
А вот завтра и посмотрим!
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Мыкола
Кинул палку Мудрику))
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Юлия Закаблукова
развод века.....
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Валдис Бибков
Всегда смешно читать комментарии про Мудрика от людей в стране которых нету даже намека на соответствующий уровень. Огромная страна которая похоронила свой футбол в коррупции, впрочем как и остальные свои отрасли. Теперь остаётся продавать ресурсы за бесценок.
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Amalfitano
Ответ Док163
А что бы у него и дальше все хорошо получалось, его внесли в базу уклонистов!
Уже удалили оперативненько.)
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Born is the King
"Формулировка изменена по требованиям законодательства России"
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