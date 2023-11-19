«Мудрик прибавляет с каждым месяцем и показывает отличные результаты в «Челси» и сборной. Он был под огромным давлением, приехав в Англию». Гендиректор «Шахтера» о вингере

Михаил Мудрик постепенно раскрывается в «Челси», уверен Сергей Палкин.

«Он прибавляет с каждым месяцем.

, приехав в Англию, находился под огромным давлением со стороны журналистов и фанатов, и он был совсем один.

Предыдущие три года он играл на пустых стадионах из-за пандемии коронавируса и событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru).

У него был сложный период в Англии, но теперь этот этап позади. Сейчас Мудрик показывает отличные результаты в « » и сборной Украины», – сказал генеральный директор « » в интервью La Repubblica.

22-летний Мудрик забил 2 гола за 10 матчей в в текущем сезоне. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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