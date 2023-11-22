Эми Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы помешать полицейскому ударить аргентинского болельщика дубинкой

Эмилиано Мартинес полез на трибуну, чтобы защитить болельщиков от полиции.

Перед началом матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной (0:1) начались беспорядки. Болельщики обеих сборных подрались на трибуне за воротами, вскоре после этого бразильские полицейские стали избивать аргентинцев дубинками.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел свою команду с поля. Из-за беспорядков матч начался на 27 минут позже.

В разгар драки вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес несколько раз попытался запрыгнуть на трибуну, когда увидел, как бразильский полицейский заносит дубинку для удара по болельщику, который пытался увернуться.

Подпрыгивая, голкипер несколько раз хлопнул полицейского по плечу. Мартинес кричал, указывал пальцем на полицейского и жестами призывал его остановиться. Спустя несколько секунд Эмилиано оттащили.

Фото: tycsports.com

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