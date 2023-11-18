Гризманн будет вести шоу об НФЛ при поддержке лиги: «Фанаты американского футбола будут гордиться»

Антуан Гризманн станет ведущим передачи об американском футболе.

НФЛ объявила, что форвард « » будет заниматься шоу NFL’s Grizi Huddle для YouTube-канала Mundo NFL. Передача будет выходить на испанском языке.

«Я большой фанат НФЛ, поэтому совместная работа с лигой над созданием шоу для испаноязычных любителей американского футбола – это воплощение мечты.

Мы собираемся сделать шоу, которым будут гордиться как новые болельщики, так и нынешние», – сказал француз.

Сообщается, что передача будет посвящена нарезкам матчей, интервью с игроками НФЛ, анализу и прогнозам.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?