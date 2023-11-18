Гризманн будет вести шоу об НФЛ при поддержке лиги: «Фанаты американского футбола будут гордиться»

Теги Атлетико Ла Лига НФЛ Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн станет ведущим передачи об американском футболе.

НФЛ объявила, что форвард «Атлетико» будет заниматься шоу NFL’s Grizi Huddle для YouTube-канала Mundo NFL. Передача будет выходить на испанском языке.

«Я большой фанат НФЛ, поэтому совместная работа с лигой над созданием шоу для испаноязычных любителей американского футбола – это воплощение мечты.

Мы собираемся сделать шоу, которым будут гордиться как новые болельщики, так и нынешние», – сказал француз.

Сообщается, что передача будет посвящена нарезкам матчей, интервью с игроками НФЛ, анализу и прогнозам.

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7 комментариев

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JuVero
Ответ Евгений Громов 33
Мне вот интересно , у нас есть фанаты американского футбола?
есть, достаточно глянуть последний текст Рынкевича здесь на главной)
+3
0
+3
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Kahn01
Показалось ФНЛ…
+2
0
+2
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Евгений Громов 33
Ответ JuVero
есть, достаточно глянуть последний текст Рынкевича здесь на главной)
Спасибо , у меня приложение футбол , не американский) тут нет такого
+1
0
+1
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Евгений Громов 33
Ответ JuVero
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tailgate/3202336.html?sl=1
Благодарю
+1
0
+1
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Евгений Громов 33
Мне вот интересно , у нас есть фанаты американского футбола?
+1
-1
0
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Стахович
Предал свой любимый НБА
0
0
0
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JuVero
Ответ Евгений Громов 33
Спасибо , у меня приложение футбол , не американский) тут нет такого
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tailgate/3202336.html?sl=1
0
0
0
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