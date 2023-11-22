Игроки «МЮ» связывают слабый старт сезона с тем, что тен Хаг перегрузил их летом. Но тренеру об этом не говорят – он считает, что ради успеха нужны жертвы

Стало известно, что игроки «Ман Юнайтед» думают о неудачном старте сезона.

У команды 9 побед и 9 поражений в 18 матчах во всех турнирах. 9 проигранных матчей на таком отрезке – это клубный антирекорд. Кроме того, «МЮ» вылетел из Кубка лиги от «Ньюкасла» и проиграл 3 из 4 матчей в Лиге чемпионов.

Как пишет The Guardian, группа игроков « » считает, что слабый старт сезона связан с тем, что перегрузил команду в ходе предсезонки. Они жаловались, что на старте этого сезона чувствуют себя такими же уставшими, как в конце предыдущего. В число недовольных входят несколько лидеров «Ман Юнайтед».

При этом, как отмечается, никто из футболистов не делился с тен Хагом своими сомнениями. Тренер считает, что игроки полностью преданы делу и понимают, что ради стабильного успеха «Юнайтед» необходимо идти на жертвы.

Во время предсезонки тен Хаг увеличил интенсивность тренировок в попытке сделать «Юнайтед» претендентом на титул АПЛ. В рамках подготовки команда провела восемь матчей: четыре в Норвегии, Шотландии, Англии и Ирландии, остальные – в ходе 12-дневной поездки в США, за время которой «МЮ» посетил Нью-Джерси, Сан-Диего, Хьюстон и Лас-Вегас – города, расположенные в трех часовых поясах. Все это произошло после того, как многие игроки сыграли на ЧМ-2022 в Катаре посреди предыдущего сезона.

Возможно, при составлении этого маршрута тен Хаг руководствовался коммерческими требованиями клуба.

В ходе сезона «МЮ» страдает от травм – в какой-то момент тренеру пришлось работать без 16 игроков. Тен Хаг считает, что результаты команды улучшатся, когда ситуация с травмами станет более простой.

В прошлом сезоне «Ман Юнайтед» выиграл Кубок лиги, вышел в финал Кубка Англии и занял 3-е место в , вернувшись в Лигу чемпионов.

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