Игроки «МЮ» связывают слабый старт сезона с тем, что тен Хаг перегрузил их летом. Но тренеру об этом не говорят – он считает, что ради успеха нужны жертвы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Стало известно, что игроки «Ман Юнайтед» думают о неудачном старте сезона.

У команды 9 побед и 9 поражений в 18 матчах во всех турнирах. 9 проигранных матчей на таком отрезке – это клубный антирекорд. Кроме того, «МЮ» вылетел из Кубка лиги от «Ньюкасла» и проиграл 3 из 4 матчей в Лиге чемпионов.

Как пишет The Guardian, группа игроков «Манчестер Юнайтед» считает, что слабый старт сезона связан с тем, что Эрик тен Хаг перегрузил команду в ходе предсезонки. Они жаловались, что на старте этого сезона чувствуют себя такими же уставшими, как в конце предыдущего. В число недовольных входят несколько лидеров «Ман Юнайтед».

При этом, как отмечается, никто из футболистов не делился с тен Хагом своими сомнениями. Тренер считает, что игроки полностью преданы делу и понимают, что ради стабильного успеха «Юнайтед» необходимо идти на жертвы.

Во время предсезонки тен Хаг увеличил интенсивность тренировок в попытке сделать «Юнайтед» претендентом на титул АПЛ. В рамках подготовки команда провела восемь матчей: четыре в Норвегии, Шотландии, Англии и Ирландии, остальные – в ходе 12-дневной поездки в США, за время которой «МЮ» посетил Нью-Джерси, Сан-Диего, Хьюстон и Лас-Вегас – города, расположенные в трех часовых поясах. Все это произошло после того, как многие игроки сыграли на ЧМ-2022 в Катаре посреди предыдущего сезона.

Возможно, при составлении этого маршрута тен Хаг руководствовался коммерческими требованиями клуба.

В ходе сезона «МЮ» страдает от травм – в какой-то момент тренеру пришлось работать без 16 игроков. Тен Хаг считает, что результаты команды улучшатся, когда ситуация с травмами станет более простой.

В прошлом сезоне «Ман Юнайтед» выиграл Кубок лиги, вышел в финал Кубка Англии и занял 3-е место в АПЛ, вернувшись в Лигу чемпионов.

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19 комментариев

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окечуква
А мне кажется, что на Тен Хага уже набрасывают что попало до кучи. Скоро окажется, что в промозглой манчестерской погоде он тоже виноват. Не отрицая того факта, что ЭТХ в МЮ не впечатляет, есть изрядный скепсис по отношению к мнениям игроков МЮ, многие из которых известны своим поганым характером и ни на чем не основанном гоноре.
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Мукунку хороший
Тут не договаривают..тут не говорят..Идолопоклонничество,жертвоприношение..Не тренер- а маг и чародей))
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Промкиборг
Конечно не говорят, попробуй это сделать - будешь вместе с Санчо в приставку играть
+4
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Rad0
"Возможно, при составлении этого маршрута тен Хаг руководствовался коммерческими требованиями клуба."

Вот это ключевой момент
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Любезный Коссутий
Ответ Rad0
"Возможно, при составлении этого маршрута тен Хаг руководствовался коммерческими требованиями клуба." Вот это ключевой момент
ну да, это ж ТХ придумал 8 предсезонных игр (у МС - 3), и турне по США, а не спортивный/коммерческий отделы, с целью подзаработать баблишка.
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Ten Hug
Ну да, по факту, перетренированность иногда тоже плохо, учитывая что календарь у МЮ и так загруженный, и физуха так или иначе бы набралась.

Возможно, если бы упор делался на отработку комбинаций, а не на физическую часть, мы бы увидели другой МЮ сейчас :)
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Любезный Коссутий
давайте-ка мы устроим 8-матчевый предсезонный тур, с интенсивным графиком и максимальными нагрузками, а то игроки много прохлаждались в прошлом сезоне - решил Тен Хаг. а чтобы максимально прокачать этих тряпок, выбрал 2 континента, 5 стран и 8 городов. примерно так это и было.
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headmaster
Т.е. ко второй половине сезона они отдохнут??? Или как это понимать?
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Сальный конь бомжа
Соя Юнайтед
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Nickolay Lyskov
Вроде бы, очевидно, что если команда три месяца пешком по полю ходит, что-то не в порядке с физическими нагрузками. Ну ничего, старт сезона закончится (это ещё три месяца или сколько?) и побегут.
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Alex Gleb
А давно тен хаг топовый тренер вообще? Вышел в полуфинал ЛЧ с Аяксом, где пол команды были звезды на то время. Больше успехов и нет к него
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Karra
Ответ headmaster
Т.е. ко второй половине сезона они отдохнут??? Или как это понимать?
да. уже сейчас можно начинать рождество праздновать, задачи на сезон выполнены, какими бы они ни были
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QWertY
Ответ Sergey Kuznetsov
с каждой новостью все больше укрепляюсь во мнении, что он дурак
Зато не нытик как клоп
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kaka10
Ответ окечуква
А мне кажется, что на Тен Хага уже набрасывают что попало до кучи. Скоро окажется, что в промозглой манчестерской погоде он тоже виноват. Не отрицая того факта, что ЭТХ в МЮ не впечатляет, есть изрядный скепсис по отношению к мнениям игроков МЮ, многие из которых известны своим поганым характером и ни на чем не основанном гоноре.
о ком идёт речь?
напишите фамилии
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