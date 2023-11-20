«Повреждение Гави может стать роковым. Все травмы связаны с количеством матчей, цифры кажутся не очень разумными – нужно адаптировать правила и календарь». Спортивный врач Риполл о травме хавбека «Барсы»

Спортивный врач Педро Луис Риполл прокомментировал травму Гави.

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил тяжелую травму колена в матче отбора Евро-2024 против сборной Грузии. У Гави выявлен разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска, игрок пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Я надеялся, что это была травма другого характера, но когда я увидел первый эпизод, когда его колено внезапно подвернулось, я потерял 99 процентов надежды. Все указывало на то, что это разрыв «крестов».

[Сроки восстановления] будет зависеть от сопутствующих травм. Если это связано с мениском, прогнозы более оптимистичные. Если это просто разрыв крестообразной связки, то это займет 7 или 8 месяцев. Если мениск порвался, для 19-летнего парня это может стать роковой ситуацией.

Все травмы связаны с количеством матчей, сыгранных футболистами. Чем больше вы бегаете и играете, тем хуже. Сборные хотят побеждать, как и клубы. Это не изменится. Нам необходимо адаптировать правила и календарь, нужно что-то сделать, чтобы исправить текущую ситуацию. Нужно распределить время, в течение которого футболисты играют.

Цифры кажутся не очень разумными. Футболист может проводить большое количество матчей, но во время перерывов необходимо подумать и найти решение. В сборной все начинают с нуля, постоянства, как в клубах, нет», – сказал Риполл в эфире Carrusel Canalla.

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