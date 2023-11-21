«Реал» отправит Гави письмо со словами поддержки – его высылают всем, у кого тяжелые травмы. Карвахаль и Хоселу обратились к хавбеку «Барсы» в соцсетях
«Реал» поддержит хавбека «Барселоны» Гави, получившего тяжелую травму.
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).
У Гави выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Из-за этих повреждений он пропустит 7-9 месяцев. Испанец не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024.
Как пишет Marca, «Реал» на клубном уровне поддержит Гави и направит ему письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Так «Мадрид» поступает со всеми игроками, которые получают тяжелые травмы.
В соцсетях Гави поддержали игроки «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль и Хоселу.
«Соперники и партнеры по команде, но, прежде всего, люди. Ты вернешься сильнее, друг. Удачи», – написал Карвахаль в инстаграме, выложив фотографию с класико, на которой он помогает Гави подняться с газона.
«Мы с тобой, Гави. Ты вернешься более сильным, чем когда-либо», – написал Хоселу.
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У всех адекватных болельщиков это только вызывает уважение и сочувствие в обратных ситуациях.
«Когда в 2016 году я получил травму передней крестообразной связки, Флорентино Перес прислал мне письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Я не мог в это поверить. Письмо до сих пор хранится в нашем доме, оно хранится у моей матери».
Жаль, со стороны каталонцев не видел поддержку в адрес Куртуа и Милитао)
Это был ты?)
Просто один испанец поддержал второго с которым играют в одной сборной