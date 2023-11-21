«Реал» отправит Гави письмо со словами поддержки – его высылают всем, у кого тяжелые травмы. Карвахаль и Хоселу обратились к хавбеку «Барсы» в соцсетях

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Хоселу Даниэль Карвахаль соцсети Гави Футбол

«Реал» поддержит хавбека «Барселоны» Гави, получившего тяжелую травму.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). 

У Гави выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. Из-за этих повреждений он пропустит 7-9 месяцев. Испанец не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024.

Как пишет Marca, «Реал» на клубном уровне поддержит Гави и направит ему письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Так «Мадрид» поступает со всеми игроками, которые получают тяжелые травмы.

В соцсетях Гави поддержали игроки «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль и Хоселу.

«Соперники и партнеры по команде, но, прежде всего, люди. Ты вернешься сильнее, друг. Удачи», – написал Карвахаль в инстаграме, выложив фотографию с класико, на которой он помогает Гави подняться с газона.

«Мы с тобой, Гави. Ты вернешься более сильным, чем когда-либо», – написал Хоселу.

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47 комментариев

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Кирилл
Ответ Lebron James
Разрыв шаблона у болельщиков Барсы ))
Ну "разрыв шаблонов" может быть только у слишком "фанатичных" болельщиков, помешанных на клубе.

У всех адекватных болельщиков это только вызывает уважение и сочувствие в обратных ситуациях.
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Артем Артамонов
Дай бог, чтобы это были первые и последние кресты в его карьере, а не открытие в «портал» регулярных травм. Что вполне может быть с учетом его календаре и игры в нон-стоп режиме
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АРТУР АЛИЕВ
Это очень благородно и правильно. Не понимаю "болельщиков" клубов, которые искренне радуются травмам игроков других команд
+16
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Leon Petov
Королевское благородство
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Lebron James
Разрыв шаблона у болельщиков Барсы ))
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King Ragnar
🗣 | Из интервью Рюдигера в апреле этого года:

«Когда в 2016 году я получил травму передней крестообразной связки, Флорентино Перес прислал мне письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Я не мог в это поверить. Письмо до сих пор хранится в нашем доме, оно хранится у моей матери».
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Homelender_666
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Это очень благородно и правильно. Не понимаю "болельщиков" клубов, которые искренне радуются травмам игроков других команд
rigobersong, gurufutbola и universal1000)
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Cruel Snake
Respect им! И всем кто понимает, что уважение это важно
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Raul14
Реал это не только футбол! Реал это —уважение, человечность!
Жаль, со стороны каталонцев не видел поддержку в адрес Куртуа и Милитао)
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Homelender_666
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
А ты для этого дела используешь свои комментарии?)
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Отец Абду
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Это очень благородно и правильно. Не понимаю "болельщиков" клубов, которые искренне радуются травмам игроков других команд
Они шизофреники:)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Респект 🫶🏻
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Ja BRITER
Ответ иц а мен
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что у тебя в голове? опилки?
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songbilong
Ответ иц а мен
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распечатал твой комментарий и подтерся, и?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Не припоминаю, а провинция отправляла такие письма Милитао и Куртуа?
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Alexey Catalonsky
Ответ Отец Абду
Они шизофреники:)
Это не шизофреники, это сволочи.
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Alexey Catalonsky
Спасибо Мадриду за поддержку молодого дарования! Здоровья травмированным игрокам сливочных и без травм тем кто в строю. Здоровье - это святое, а прокошмарить друг друга всегда успеем))).
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Homelender_666
Ответ Alexey Catalonsky
Спасибо Мадриду за поддержку молодого дарования! Здоровья травмированным игрокам сливочных и без травм тем кто в строю. Здоровье - это святое, а прокошмарить друг друга всегда успеем))).
Полностью согласен . А сколько ещё игроков должны получить серьёзные травмы, чтобы чиновники сократили количество матчей?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Homelender_666
rigobersong, gurufutbola и universal1000)
и их бесконечные мультиаккаунты))
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Homelender_666
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
и их бесконечные мультиаккаунты))
Ага. Наши комментарии удалят через 3,2,1...))
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Homelender_666
Ответ Бабло Муани
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https://t.me/GOAL24Main/38682
Это был ты?)
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MADRiD_00
Ответ Тимур666
Интересно Реал присылал письмо Роналду, когда Месси выиграл ЧМ, после такого явно у него была тяжёлая психологическая травма 😁
Я конечно прошу прощения. Но причем тут Роналду и Месси? Или вам нравится искать приключений везде?
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corazón blanco
Уважение всегда превыше всего.
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Howard Norfolk
Интересно,чтона это скажет Жерар Пике,
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songbilong
Ответ Raul14
Реал это не только футбол! Реал это —уважение, человечность! Жаль, со стороны каталонцев не видел поддержку в адрес Куртуа и Милитао)
потому что такие поступки королевские, уровнем выше. Хотя кто знает, как у них там
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Игорь Новиков
Это хороший тон. Молодцы.
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Hasan_072
Достойный поступок от игроков и клуба👍🏻
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Рашпель793
Хорошая традиция 👍
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Martin Naceri
Ничего такого тут нет
Просто один испанец поддержал второго с которым играют в одной сборной
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a2wai
Ответ MADRiD_00
Я конечно прошу прощения. Но причем тут Роналду и Месси? Или вам нравится искать приключений везде?
Он местный дурачок, че с него взять)))
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Штаны Габора Кирая
Пожелали каталонской древесине повторить судьбу ануса фати, ахахахаха
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Raul14
Ответ Бабло Муани
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Вот истинное лицо фк Нэгрейры))
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Roman Araslanov
Риго в шоке)
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Yerken Bektemir
Стоит ли удивляться королевским манерам?!
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sundance
Очень правильный и красивый жест
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kastetyshka
Красивое поведение по отношению к главному сопернику. Здоровья Гави.
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sersan
Молодцы! 🤝
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Промкиборг
Лапорта думает, можно ли как-то заработать на этом письме
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Umar Yunuszoda
Поэтому Реала называется Королевский Клуб 👍
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