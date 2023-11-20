«Барселона» подтвердила разрыв «крестов» и травму мениска у Гави. Хавбек перенесет операцию

Теги Барселона Ла Лига травмы Гави Футбол

«Барселона» сообщила подробности о травме Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). 

Каталонский клуб подтвердил, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев. 

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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47 комментариев

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Denis Kopitsa
Педри, Фати, Гави - все по одному сценарию... Не зря говорят, что нельзя так нагружать молодых.
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Алексей Ненахов
Здоровья Гави ! Молодой парень и такая ужасная травма
+38
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Bazilic
Просто безумие
Лишь на карьере не сказалось
Здоровья любимому игроку Барсы
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neuner
думаю просто дело случая.. Гави отдыхал 9 дней перед этими играми сборных.. у Куртуа такая же травма на тренировке вообще случилась, у Милитао в первых турах лиги.. как же повезло Роналду и Месси, что такие травмы их обходили стороной всю карьеру, иначе не считали бы их сейчас величайшими
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SaH4r.
Ответ Дмитрий Рабко
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Ты футбол вчера смотреть начал? Гави системообразующий игрок клуба и сборной.
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abajchik
Ответ Дмитрий Рабко
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как голы и ассисты влияют на вызов в сборную?
+9
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Александр Коларов
Такая же как и Неймара
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Denis Kopitsa
Ответ Растиньяк
а у Перди тоже чтоль кресты?
нет, но постоянные травмы. последние 1,5-2 года не может заиграть нормально из-за травм/рециливов
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Evgen_Hazard
В таком возрасте думаю затянется быстрее и восстановление будет легче. А так это на всю жизнь, к сожалению
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zaebarca
Болею за Барсу с 1991 года, такой эпидемии травм не припомню.
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Fan of Sport
Здоровья Гави! Будем надеяться на более короткие сроки восстановления. 🔴🔵
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FINT\REDONDO
Футбол сборных давно изжил себя. Уровень в них сопоставим с игрой середняков в клубных чемпионатах
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skxgpkt7xn
потеря для всех ценителей настоящего футбола
здоровья этому парню 💪🏽
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Spartanec-Kaliningrad
Ответ Дмитрий Рабко
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Согласен, тоже в шоке от того что таких парней как Буффон, Касильяс, Акинфеев постоянно вызывают в сборную, хотя они вообще за клуб не забивают(((
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Дмитрий Нуждов
Ответ abajchik
как голы и ассисты влияют на вызов в сборную?
Видимо, напрямую. Непонятно, ро каким критериям вратаря выбирают. Ведь у всех по 0 голов
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Blaumerc
Ответ Дмитрий Рабко
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а Гави не нападающий, если ты не знал.
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Marslan Akmataliev
Почти год без Гави...
Тяжко придется Барселоне, игры нет, в полузащите недобор и непонятно когда ещё сломается Педри, в какой форме будет Де Йонг, на одном Гюндогане сезон не вытащишь, Фермин слишком неопытен, Ориоль Ромеу.
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ZaSvabody
Ответ Shuller18
Гави здоровья как человеку, зла никому не желаю. Но можно констатировать, что на ближайшие полгода футбол станет чуточку чище. Да и у Испании на Евро шансы с нормальной полузащитой появятся.
Каким надо быть человеком, чтобы издеваться над молодым игроком, получившим тяжелейшую травму? Человек ли ты вообще? Хватает совести под каждой новостью про травму Гави лить гадости него. Редкий ты ... чудак.
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Алексей Полиенков
Печально, что чтоль многообещающая карьера завершилась в таком раннем возрасте...
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Игорь М.
Мрак. Основной игрок вылетел на весь сезон
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Игорь Климов
Ответ ZaSvabody
Каким надо быть человеком, чтобы издеваться над молодым игроком, получившим тяжелейшую травму? Человек ли ты вообще? Хватает совести под каждой новостью про травму Гави лить гадости него. Редкий ты ... чудак.
Не отвечай ему вообще, это же фанат Кринжа7, а там нет ничего святого.
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Игорь Климов
Здоровья Гави, а сборная Испании теперь просто обязана выигрывать это Евро!
Самая большая честь для любого футболиста - это выступление и победа за сборную своей страны!
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UKh
очень жаль
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василий иванов
Ответ Дмитрий Рабко
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ты почему не в садике? или ты в уже в первом классе?
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Артём Толоконников
Ответ Дмитрий Рабко
А как же ассисты ? Словом, фиговый он диспетчер.
С головой все хорошо? По такой логике зачем Куртуа в сборную зовут, у него же не голов не ассистов
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Blaumerc
Ответ Дмитрий Рабко
А как же ассисты ? Словом, фиговый он диспетчер.
А Гави и не диспетчер, если ты не знал
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Дмитрий Рабко
Ответ Blaumerc
А Гави и не диспетчер, если ты не знал
Надеюсь, вы не путаете "диспетчера" и "плеймекера".
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