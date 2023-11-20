«Барселона» подтвердила разрыв «крестов» и травму мениска у Гави. Хавбек перенесет операцию
«Барселона» сообщила подробности о травме Гави.
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).
Каталонский клуб подтвердил, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция.
Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев.
В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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Лишь на карьере не сказалось
Здоровья любимому игроку Барсы
здоровья этому парню 💪🏽
Тяжко придется Барселоне, игры нет, в полузащите недобор и непонятно когда ещё сломается Педри, в какой форме будет Де Йонг, на одном Гюндогане сезон не вытащишь, Фермин слишком неопытен, Ориоль Ромеу.
Самая большая честь для любого футболиста - это выступление и победа за сборную своей страны!