«Барселона» подтвердила разрыв «крестов» и травму мениска у Гави. Хавбек перенесет операцию

«Барселона» сообщила подробности о травме Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).

Каталонский клуб подтвердил, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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