Шилгавы ушел с поста тренера сборной Чехии, выведя ее на Евро-2024

Ярослав Шилгавы провел последний матч во главе сборной Чехии.

62-летний специалист покидает должность главного тренера после того, как команда вышла на чемпионат Европы 2024 года.

«Хотя мы счастливы, еще перед игрой [с Молдовой] было принято решение о том, что не будем продолжать работу в сборной. Давление было огромным, иногда я даже не понимал этого. Это тоже повлияло на решение.

Дело не только во мне, за мной стоит целая команда. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты», – сказал .

Ярослав работал в сборной Чехии с осени 2018 года и провел 58 матчей – это второе место в истории команды. На Евро-2020 чехи дошли до четвертьфинала, а ЧМ-2022 пропустили.

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