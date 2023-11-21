Шилгавы ушел с поста тренера сборной Чехии, выведя ее на Евро-2024

Теги сборная Чехии по футболу отставки квалификация Евро-2024 Ярослав Шилгавы Футбол

Ярослав Шилгавы провел последний матч во главе сборной Чехии.

62-летний специалист покидает должность главного тренера после того, как команда вышла на чемпионат Европы 2024 года.

«Хотя мы счастливы, еще перед игрой [с Молдовой] было принято решение о том, что не будем продолжать работу в сборной. Давление было огромным, иногда я даже не понимал этого. Это тоже повлияло на решение.

Дело не только во мне, за мной стоит целая команда. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты», – сказал Шилгавы.

Ярослав работал в сборной Чехии с осени 2018 года и провел 58 матчей – это второе место в истории команды. На Евро-2020 чехи дошли до четвертьфинала, а ЧМ-2022 пропустили.

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4 комментария

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Ночной кошмар Логинова
Ригобер не понимает, что своими постами невольно пятнает Месси?))
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Штаны Габора Кирая
Ответ Ночной кошмар Логинова
Ригобер не понимает, что своими постами невольно пятнает Месси?))
Да он чет вообще поехал немного, осеннее обострение чтоле... Раньше хоть немного по теме писал, прежде чем про Роналду вспомнить, а щас даже под левыми новостями пишет.
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-= Masteryuga =-
ну и ладно...
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