Италия, Чехия и Словения вышли на Евро-2024
Италия напрямую попала на Евро-2024.
Действующие чемпионы Европы по дополнительным показателям опередили Украину в борьбе за второе место в группе С. Обе команды набрали по 14 очков, но Италия победила в первой личной встрече и сыграла вничью во второй и благодаря этому финишировала выше.
Также на Евро выступят Чехия, пропустившая вперед в группе Е только Албанию, и Словения, обыгравшая Казахстан в матче, определявшем судьбу второй путевки в группе Н.
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