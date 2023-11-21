Италия, Чехия и Словения вышли на Евро-2024

Теги Сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу сборная Италии по футболу сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Италия напрямую попала на Евро-2024.

Действующие чемпионы Европы по дополнительным показателям опередили Украину в борьбе за второе место в группе С. Обе команды набрали по 14 очков, но Италия победила в первой личной встрече и сыграла вничью во второй и благодаря этому финишировала выше.

Также на Евро выступят Чехия, пропустившая вперед в группе Е только Албанию, и Словения, обыгравшая Казахстан в матче, определявшем судьбу второй путевки в группе Н.

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46 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Без чемпионов 2021 года Евро бы как то по другому смотрелось
+33
-4
+29
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Амбарцум Амбарцумян
А почему падение Мудрика это не пенальти, даже вар не проверял, чисто ради интереса спрашиваю
+30
-4
+26
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ALMANAC
Ответ Фёдор Кузнецов
Без чемпионов 2021 года Евро бы как то по другому смотрелось
Чемпион сменится 100%, судя по такой игре Италии
+27
-4
+23
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Youzhny23
спасибо, Италия, за спасение футбола ! мы все очень рады !
+36
-20
+16
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artpal
Ответ Зубы Дзюбы
Справедливости ради, украм с соперниками не везёт. Сравнить с другими мусорными группами, где Австрия и Румыния выигрывают
Спарведливости ради, такая Италия не сильнее нынешних Австрии и Румынии
Состав - половина ноунеймов
+12
-4
+8
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luka987
Ответ werowolf-gears
Эстония с одним очком за отбор в стыках - полнейший абсурд
они выиграли свою группу у равных команд в лиге наций, в чем абсурд? Это же путевка в стыки, а не на Евро
+7
0
+7
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Proper Chels
Ответ Youzhny23
спасибо, Италия, за спасение футбола ! мы все очень рады !
Спасибо судье, за спасение Италии)
+17
-11
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ ALMANAC
Чемпион сменится 100%, судя по такой игре Италии
Мы не знаем чо будет в конце сезона
+5
-1
+4
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werowolf-gears
Эстония с одним очком за отбор в стыках - полнейший абсурд
+6
-3
+3
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beavers
Ответ Proper Chels
Спасибо судье, за спасение Италии)
Сам Чиферин видать сидел на ВАРе
+4
-1
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beavers
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А почему падение Мудрика это не пенальти, даже вар не проверял, чисто ради интереса спрашиваю
Чиферин на ВАРе сидел
+4
-1
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Грозовая Тень
Ответ Александр Аствацатуров
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Матчи с Кубой важнее. Согласен
+3
-1
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artpal
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А почему падение Мудрика это не пенальти, даже вар не проверял, чисто ради интереса спрашиваю
Потому что фола не было, Мудрик подогнул ноги и упал, на повторе из-за спины это отчетливо видно
+11
-9
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balander09
Словения на евро будут явным аутсайдером группы, Облак в сборной не монстр, имен громких нет, да и впечатление общее так себе
+2
0
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ster3
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А почему падение Мудрика это не пенальти, даже вар не проверял, чисто ради интереса спрашиваю
В решающем матче за выход на ЧМ в Катаре Украине тоже не дали чистый пенальти. такое чувство что УЕФА топит Украину.
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0
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Зубы Дзюбы
Справедливости ради, украм с соперниками не везёт. Сравнить с другими мусорными группами, где Австрия и Румыния выигрывают
+5
-3
+2
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Arthur Jacob
Ответ artpal
Спарведливости ради, такая Италия не сильнее нынешних Австрии и Румынии Состав - половина ноунеймов
Как бы эта половина ноумеймов пару месяцев назад на равных играла с Сити в финале ЛЧ
+4
-2
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Саня Беляков
Ответ beavers
Чиферин на ВАРе сидел
агентура кремля
+1
0
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Зубы Дзюбы
Ответ artpal
Спарведливости ради, такая Италия не сильнее нынешних Австрии и Румынии Состав - половина ноунеймов
2 года назад примерно то же говорили
+1
0
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artpal
Ответ Саша Казанов
Пенальти был, Украины не будет, если вы понимаете о чем я ;)
Пенальти? Ты про игру рукой в штрафной Украниы на 87 минуте? Да, был. Хорошо, что итальянцы выстояли, а то был бы бешеный скандал. Возможно, с последующим выселением из Италии всех укробеженцев
+8
-7
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interested
Поздравления Италии! Сборная слабовата, но в былые времена по ходу турнира она набирала такую форму, что становилась чемпионом, такой уж у неё нрав. Спалетти в курсе. ))
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Александр Аствацатуров
Ответ Грозовая Тень
Матчи с Кубой важнее. Согласен
а ты смотри, не пропускай!)
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ALMANAC
Ответ Фёдор Кузнецов
Мы не знаем чо будет в конце сезона
Я не вижу предпосылок, что Италия удачно может выступить. У нее половину сборной могут за ставки перебанить) Спалетти уехать может в СА в любой момент, там тренеров могут менять хоть каждый месяц. Также не появилось главной звезды и лидера, ведущего сборную. Такими в 2021 были Кьелини и Бонуччи
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Dvin
Forza Italia!!!
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Русофоб9322
Эх местным обитателям на потеху, Украина и Казахстан не прошли. Порвались бы а то знатно
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Игорь Климов
Заслуженный выход этих сборных!
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IStranger
Češi, do toho!
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RUSfan SpartakOV
Всё закономерно.
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Nick Tsvirinko
Ответ Амбарцум Амбарцумян
А почему падение Мудрика это не пенальти, даже вар не проверял, чисто ради интереса спрашиваю
Мне показалось, что там симуляция была.
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Дониёр Расулов
Действующий чемпион Европы всё таки молодцы ребята forza Италия 🇮🇹
+2
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Александр Аствацатуров
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Streetbor
Италии с таким нападением будет не просто, выглядит довольно плачевно.
+3
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