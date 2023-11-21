Италия, Чехия и Словения вышли на Евро-2024

Италия напрямую попала на Евро-2024.

Действующие чемпионы Европы по дополнительным показателям опередили в борьбе за второе место в группе С. Обе команды набрали по 14 очков, но победила в первой личной встрече и сыграла вничью во второй и благодаря этому финишировала выше.

Также на Евро выступят , пропустившая вперед в группе Е только Албанию, и , обыгравшая в матче, определявшем судьбу второй путевки в группе Н.

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