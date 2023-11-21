Генсек РФС о 2 игроках «Зенита» в сборной: «Как-то нелогично – они с «Краснодаром» лидеры. Это должно отражаться на вызове»
В РФС считают нелогичным то, что в сборную России вызвали двоих игроков «Зенита».
На ноябрьский сбор национальной команды были приглашены полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.
– Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду.
Тем не менее по формальным признакам я соглашусь – как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» – лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз.
– В «Зените» играет мало россиян.
– Играет столько же, сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Карпина «расстраивает», что из «Зенита» в сборной лишь два игрока: «Что делать – надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян»
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Кержаков М. (В)
Эракович С.
Родриго
Алип Н.
Густаво Мантуан
Вендел
Барриос В.
Клаудиньо
Сантос Д. (C)
Сергеев И.
Кассьера М.
Кого прикажет вызывать логичный господин Митрофанов?
Из российских игроков, выступающих за Зенит, больше 500 минут за 22 матча на текущий момент провело всего лишь 5 человек: Караваев (1265 минут), Сергеев (1237 минут), Кержаков (1170 минут), Круговой (722 минут) и Ерохин (547 минут).
Караваев травмирован, Кержакова уже Кафанов посмотрел на сборе и Нигматуллин своей игрой за Пари заслужил, Ерохину 34 и его вызывать не будут.
Остается Круговой, конечно, но он не прям основной игрок старта - 90 минут проводил только в Кубке и против Урала с Балтикой в РПЛ.
Да и он сейчас травмирован.
Всей стране известно, что в зените одни бразильчики в основе и наших давно нет, а до этого аргентинчики были. Как говорится "весь стадион видел, один Митрофанов не видел"
а стоит ему выехать на хайвей...