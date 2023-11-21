Генсек РФС о 2 игроках «Зенита» в сборной: «Как-то нелогично – они с «Краснодаром» лидеры. Это должно отражаться на вызове»

В РФС считают нелогичным то, что в сборную России вызвали двоих игроков «Зенита».

На ноябрьский сбор национальной команды были приглашены полузащитник и нападающий .

– Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду.

Тем не менее по формальным признакам я соглашусь – как-то нелогично. « » и «Зенит» – лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз.

– В «Зените» играет мало россиян.

– Играет столько же, сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Карпина «расстраивает», что из «Зенита» в сборной лишь два игрока: «Что делать – надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян»

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