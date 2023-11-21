Генсек РФС о 2 игроках «Зенита» в сборной: «Как-то нелогично – они с «Краснодаром» лидеры. Это должно отражаться на вызове»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Краснодар Андрей Мостовой Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

В РФС считают нелогичным то, что в сборную России вызвали двоих игроков «Зенита».

На ноябрьский сбор национальной команды были приглашены полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.

– Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду.

Тем не менее по формальным признакам я соглашусь – как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» – лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз.

– В «Зените» играет мало россиян.

– Играет столько же, сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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42 комментария

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Aleksey Yashin
Открываем стартовый состав Зенита в последнем матче с Краснодаром:
Кержаков М. (В)
Эракович С.
Родриго
Алип Н.
Густаво Мантуан
Вендел
Барриос В.
Клаудиньо
Сантос Д. (C)
Сергеев И.
Кассьера М.

Кого прикажет вызывать логичный господин Митрофанов?
+66
-6
+60
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a2wai
Ну для начала, чтобы больше двух игроков вызывалось из Зенита, там не должна играть сборная Южной Америки, наверное)))
+31
-7
+24
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.ru
нелогично то что в сборной Бразилии из Зенита никого нет...
+18
-3
+15
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angry horse
Митрофанов неадекватен, будем объективны, особенно после слов о переезде Зенита в Севастополь😁
+19
-6
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ApXuMaHqPuT
Судя по составу, для Зенита в приоритете сборная Бразилии, пусть ждут вызовов оттуда 🇧🇷
+15
-5
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Кирилл
А кого из Зенита то вызывать по мнению Митрофанова ?
Из российских игроков, выступающих за Зенит, больше 500 минут за 22 матча на текущий момент провело всего лишь 5 человек: Караваев (1265 минут), Сергеев (1237 минут), Кержаков (1170 минут), Круговой (722 минут) и Ерохин (547 минут).

Караваев травмирован, Кержакова уже Кафанов посмотрел на сборе и Нигматуллин своей игрой за Пари заслужил, Ерохину 34 и его вызывать не будут.
Остается Круговой, конечно, но он не прям основной игрок старта - 90 минут проводил только в Кубке и против Урала с Балтикой в РПЛ.
+9
-1
+8
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S. A.
Ответ Aleksey Yashin
Открываем стартовый состав Зенита в последнем матче с Краснодаром: Кержаков М. (В) Эракович С. Родриго Алип Н. Густаво Мантуан Вендел Барриос В. Клаудиньо Сантос Д. (C) Сергеев И. Кассьера М. Кого прикажет вызывать логичный господин Митрофанов?
Клаудиньо
+10
-3
+7
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MAXIMum1
Я лично рад, что игроков Зенита не много в сборной. Какой сейчас толк от этой сборной? Громить Кубу, которая уровня втордива? Пусть лучше будут в расположении команды, потренируются и травм не получат.
+8
-1
+7
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Dinamik1
Как то забыл добавить Динамо третьи а в сборной ноль игроков.
+5
-1
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alakeeey
Так у них в старте стабильно только двое россиян играют, какие претензии то?
+5
-2
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Pertinax Gandi
Если б Бакаев (а, простите он уже сбежал), Коваленко, Круговой, Ерохин и Сутормин выходили регулярно в стартовом составе, то возможно их бы и вызывали.
+4
-2
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.ru
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Есть билет на балет... на трамвай билета нет
+3
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Удар Кержакова
Ответ .ru
нелогично то что в сборной Бразилии из Зенита никого нет...
🤣👍
+3
-1
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Кирилл
Ответ Andy Tucker
почему Фернандеса не перечислил)
Потому что Марио сказал, что закончил карьеру в сборной России - смысл его перечислять ?
Да и он сейчас травмирован.
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дима кушов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Причем здесь генсек РФС, если этот митрофанов сотрудник зенита
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Валерий Рзянин
А Митрофанов точно разбиратся в футболе?? Следит, интересуется и переживает?
Всей стране известно, что в зените одни бразильчики в основе и наших давно нет, а до этого аргентинчики были. Как говорится "весь стадион видел, один Митрофанов не видел"
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.ru
Ответ Дмитрий9779
Этот балет,который год трамвай в автобусе имеет.
ну так, ограничение скорости в городской черте...
а стоит ему выехать на хайвей...
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Andy Tucker
Ответ Кирилл
А кого из Зенита то вызывать по мнению Митрофанова ? Из российских игроков, выступающих за Зенит, больше 500 минут за 22 матча на текущий момент провело всего лишь 5 человек: Караваев (1265 минут), Сергеев (1237 минут), Кержаков (1170 минут), Круговой (722 минут) и Ерохин (547 минут). Караваев травмирован, Кержакова уже Кафанов посмотрел на сборе и Нигматуллин своей игрой за Пари заслужил, Ерохину 34 и его вызывать не будут. Остается Круговой, конечно, но он не прям основной игрок старта - 90 минут проводил только в Кубке и против Урала с Балтикой в РПЛ.
почему Фернандеса не перечислил)
+3
-3
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Pertinax Gandi
Ответ zanuda59
Если бы так, то и бабушка могла стать дедушкой.
Это в Великобритании
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zanuda59
Ответ Pertinax Gandi
Если б Бакаев (а, простите он уже сбежал), Коваленко, Круговой, Ерохин и Сутормин выходили регулярно в стартовом составе, то возможно их бы и вызывали.
Если бы так, то и бабушка могла стать дедушкой.
+1
-1
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Вячеслав Максименко
Ответ Aleksey Yashin
Открываем стартовый состав Зенита в последнем матче с Краснодаром: Кержаков М. (В) Эракович С. Родриго Алип Н. Густаво Мантуан Вендел Барриос В. Клаудиньо Сантос Д. (C) Сергеев И. Кассьера М. Кого прикажет вызывать логичный господин Митрофанов?
Самого Митрофанова.
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Вячеслав Максименко
Ответ MAXIMum1
Я лично рад, что игроков Зенита не много в сборной. Какой сейчас толк от этой сборной? Громить Кубу, которая уровня втордива? Пусть лучше будут в расположении команды, потренируются и травм не получат.
Пусть сохранят себя для потомков))
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Guardsman
Так Варере надо своим игрокам цену поднимать.
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Олег Попов
Надо было Малкома вызвать , тогда счёт был бы 9 : 0
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muslim1978
🤡
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V_J_I_K
Иванько))
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8c8dx72cs7
И 8:0 не убедительно. Всегда будут стекать обтекать. Ну просто тошнит от всех.
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Spaten
Ерохин человек гол обязательно был бы, если бы играли на призы))
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zanuda59
Максимка, а третьим кого видишь? За четвёртого даже не спрашиваю.
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Владимир Молявин
Что-то я не помню когда в последний раз вызывалось 7 игроков из Зенита.
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Andy Tucker
хочется услышать именно 7 фамилий в здравии на этот момент. этот персонаж видимо вообще не знает заявки зенита
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ПравдоРуб
Господи, что он несет
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